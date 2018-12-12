Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmak için birkaç gün içinde harekat başlatacaklarını duyurdu.

Güncellenme 12 Aralık 2018 13:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıranın Fırat’ın doğusundaki terör öbeklerini dağıtmaya ve verilen kararın hayata geçirilme zamanının geldiğini belirtti. 30 bin teröristin bölgede eğitildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla da kalmadıklarını, ilişkilerini daha da ileriye taşıyarak örgütün bayraklarını salladıklarını, ortak devriye dahi atmaya başladıklarını söyledi.

ABD’nin silahları örgütten çıktı

Bu ifadelerin daha önce Irak’ta da kullanıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta müdahale yapıldığını, ABD’nin silahlarının PKK’nın elinden çıktığını, bunların yaşandığını, Münbiç’teki hakikatin ortadan kaldırılamayacağını, Türkiye’nin Arap’ı da Kürt’ü de teröristi de iyi bildiğini belirtti.

Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali

Cumhurbaşkanın Erdoğan, Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmak için birkaç gün içinde harekat başlatacaklarını, Türkiye’ye ve halkına tuzak kurmaya çalışanlarla değil dostluk kurmak isteyenlerle yol yürüyeceklerini, hedefin ABD askeri olmadığını ama sınırlarımız dibinde oynanan oyuna da sessiz kalınmayacağını, terör örgütlerinin bu bölgeden çıkarılacağını, iş başa düştüğünü söyledi.