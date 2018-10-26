Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fındık üreticilerine müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık üreticilerine bugüne kadar 7,5 milyar lira destek verildiğini açıkladı.

Güncellenme 26 Ekim 2018 14:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şuan gündemde fındık meselesi olduğunu, bunun büyük önem taşıdığını, kendisinin de fındık yetişen bölgenin insanı olduğunu söyledi.

“Fındık üreticilerini desteklemeye önem veriyoruz”

Türkiye'nin yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 2 ile 3 milyar dolar düzeyinde bir fındık ihracatının olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için fındık üreticilerini desteklemeye bugüne kadar büyük önem verdiklerini, önem vermeye de devam ettiklerini ifade etti.

“Fındık üreticilerine 7,5 milyar lira destek verildi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar fındık üreticilerine 7,5 milyar lira destekleme ödemesi yaptıklarını, fındık üreticisinin ve muhalefetin bundan haberi olmadığını, muhalefetin meydanda bir toplanalım, bağıralım, çağıralım, birilerine pankartları açalım, bununla beraber milleti aldatıp seçimlere giderken de bir şeyler yapalım şeklinde düşündüğünü söyledi.

Üreticilere müjde

Kendisinin aklıselimle hareket ettiğine inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete ve fındık üreticilerine seslenerek, "Geçtiğimiz yıl fındık fiyatlarının düşük seyretmesi üzerine müdahale alımı yoluna gittik. Bu şekilde 10 ile 10,5 lira fiyatla 143 bin ton fındık alımı gerçekleştirdik. Bu yıl ise rekolte düşük olmakla, kalite oldukça iyi gözüküyor. Fındık fiyatlarının yine düşmeye başlaması üzerine Toprak Mahsulleri Ofisini son anda dedik ki bir kez daha devreye sokalım. Çünkü alavereciler var. Onlar geliyor, benim fındık üreticisi kardeşimi köşeye sıkıştırıp, onların elinden mahsulünü alıyor” dedi.

“Kilo başına 2 lira da destekleme ödemesi yapıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz bunlara fırsat vermeden şimdi Toprak Mahsulleri Ofisimizle 1 Kasım 2018'den itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu da 14,5 liradan almaya başlayacağız. Kayıtlı fındık alımlarında kilo başına 2 lira da destekleme ödemesi yapıyoruz. Dolayısıyla üreticimizin eline fındığın her kilosu 16 veya 16,5 liraya geçmiş oluyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin stoklarından da 10 bin ton fındığı Fiskobirlik'e teminat karşılığı vererek, bu kurumumuzu da ayrıca desteklemiş oluyoruz. Böylece Fiskobirlik'in fındıkla ilgili görevlerini yerine getirebilmesine, çalışanlarına böyle bir imkan sağlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu müjdeyi fındık üreticilerine, ihracatçılara ve ürünü kullanan tüm sektörlere ilk defa açıkladığını belirterek, bunun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.