Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz lobisine sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ile ilgili kötü senaryo üretenlere milletin gerekli cevabı sandıkta vereceğini söyledi.

Güncellenme 11 Mayıs 2018 16:43

TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne de derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez, bunlar bizi bağlamaz" ifadelerini kullandı.

“Olumsuz algı oluşturulmaya çalışılıyor”

Bu toplantı vesilesiyle iş dünyasının vereceği mesajların ekonomiyle ilgili olumsuz algı oluşturmaya çalışanlara en güzel cevap olacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, sandığa ve seçime inanan biri olduğunu, kendilerini ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne de derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanlarının ilgilendirdiğini, bunların kendilerini bağlamadığını, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışanların önünü kestiklerini söyledi.

“Kefen parasını sermayeye ekledik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeri geldiğinde kefen paralarının bile sermayeye eklendiğini ama düşmana fırsat verilmediğini, Büyük Türkiye hedefine doğru yürümeyi sürdüreceklerini, yeri geldiğinde beklenilmeyen yerlerden darbe yediklerini ama buna rağmen yıkılmadıklarını, umutsuzluğa kapılmadıklarını, farklılıkların zaaf değil güç olduğunu belirtti.

“Türkiye, 7,4 büyüdü”

Ekonominin nazik bir alan olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarpıtmalara açık bir alan olduğunu, kendilerinin ekonomiye dikkatli yaklaştığını ama birilerinin de inatla ve ısrarla hoyrat şekilde bunun üzerine çullandığını, son günlerde böyle bir durumla karşı karşıya olunduğunu, küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin felaket habercisi gibi takdim etmeye çalıştıklarını, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında ön sıralarda olduğunu, ülkenin bu yıl 7,4 büyüdüğünü ifade etti.

“Seçime gittiğimiz halde ekonomi kabına sığmıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi derecelendirme kuruluşları şunu söylemiş. Bunlar cambaz. Batmış bitmiş komşuyu 4 derece yükselttiler. Memurunun maaşını ödeyemiyor. Yunanistan'ı söylüyorum. Biz çekildik oradan mensubu değiliz. Bizimle ilgili not verme yetkin yok. Hangi öğrencinin hocasıysan onun notunu ver. İlk çeyrekte gelecek olan geçen yılın ortalamasına yakın bir şey bekliyoruz. Seçime gittiğimiz halde ekonomi kabına sığmıyor" dedi.

“Bu oyunları çevirenlerin oyununu bozacağız”

Bazılarının seçimi dillerine dolamak suretiyle piyasaları tedirgin ettiğini vurgulayan Erdoğan, bundan önceki seçimlerde ne olduysa onun olacağını, milletin sandığa gidecek özgür iradesiyle tercihini yapacağını, ortaya çıkan sonuca herkesin rıza göstereceğini, demokrasinin güzelliğinin bu olduğunu, önemli olan kimin ne dediği değil önemli olanın milletin sandıkta nasıl bir irade ortaya koyacağı olduğunu, 24 Haziran'da milletin bu oyunları çevirenlerin oyununu bozacağını söyledi.

“Tedbirini almak bizim görevimiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madem piyasalarda bir tedirginlik var, öyleyse bunun teşhisini yapmak ve tedbirini almak bizim görevimiz. Geçen toplantı yaptık. Hemen ertesi gün değerlendirme kendini gösterdi bir anda kur falan lehte oynamaya başladı. 24 Haziran'da 'milletim görevi tekrar yola devam dediği anda bu faiz belası ile mücadeleden zaferle çıkacağımı söyleyeyim. Benim inancım şu; faiz her kötülüğün hem anası hem babasıdır. Faiz enflasyonun sebebidir. Faiz nedendir, enflasyon neticedir. Bizim faizi aşağı çekmemiz lazım. ABD'de, Japonya'da, Avrupa'da, İsrail'de bu böyle. Bize ne oluyor? Biz faizi yüksek tutmakla övünüyoruz. Oyuna, tezgaha geliyoruz. Para ve temel maliye politikalarındaki temel çizgilerimizden taviz vermiyoruz. Bütçe disiplinine bağlılığımızı sürdürüyoruz.

“25 Haziran'dan itibaren hazırlıklarımızla meydana çıkacağız”

Yeni dönemde kararları daha hızlı şekilde alacağımız araçlara sahip olacağız. Dersimi iyi çalıştım, hazırım. 25 Haziran'dan itibaren hazırlıklarımızla meydana çıkacağız. Piyasalara kasıtlı olarak pompalanan havayı seçime kalmadan dağıtacağız" dedi.