Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin Merkez Bankası'na yaptığı faizleri indirme çağrısına kayıtsız kalınmaması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 15 Mayıs 2018 09:31

Resmi temaslar için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg TV'nin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'nin seçimler sonrası yeni bir sisteme geçeceğini, bu süreçte Merkez Bankası'nın, kendisinin faizleri indirme çağrısına kayıtsız kalmamasını beklediğini, Merkez Bankası'nın bağımsız olması sebebi ile yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koyamayacağını söyledi.

"16 yıldır Türkiye'yi yönetiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Merkez Bankası ile bir ilişki içinde olunduğunu, bundan sonra da aynı istikamette devam edileceğini, ülke yönetiminde yeni olmadıklarını, görevi yeni devralmadıklarını ve 16 yıldır Türkiye'yi yönettiklerini söyledi.

"Vatandaşa hesap veren devleti yönetendir"

Ekonomiye dair kritik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bir defa devlet başkanısınız. Halk para politikalarında sıkıntıya düştüğü zaman bunun hesabını kime sorar? Başkana sorar. Başkana soracağına göre, para politikalarında etkin olan başkan görüntüsü vermeye mecburuz. Birilerini bu rahatsız edebilir. Ama mecburuz. Çünkü vatandaşa hesap veren devleti yönetendir" dedi.

Faiz aşağı çekilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reel faizin aşağı çekilmesi durumunda bütün maliyet girdilerinin de aşağı düşeceğini, maliyet girdileri aşağı düştüğü anda gerek ülke içinde gerek uluslararası piyasada ürünlerin de ona göre çok daha düşük fiyatla satabilme, rekabet gücünü de sağlayabilme imkanının yakalanacağını söyledi.

Merkez Bankası açıklaması

Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası bu bağımsızlığının gereğiyle yürütmenin başı olan başkanın burada vermiş olduğu sinyalleri bir kenara koyamayacağını, buna göre değerlendirme yağacaklarını, adımlarını ona göre atacağını, böyle olmasının gelecek için çok isabetli adımlara atılmasına vesile olacağına inandığını belirtti.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan daha önce "Yurt dışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Sonra ben yurt dışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler" demişti.