Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması

Türkiye'nin F-35'lere ihtiyacı bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, vermezlerse biz başka yerden temin edileceğini söyledi.

Güncellenme 31 Ağustos 2018 11:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Türkiye'nin F-35'lere de ihtiyacı bulunduğunu, vermezlerse biz başka yerden temin edileceğini söyledi.

Ömer Halisdemir bir astsubaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'da astsubaylığın kritik bir görev olduğunu, 15 Temmuz’un sembol ismi olan Ömer Halisdemir’in de bir astsubay olduğunu, orduya astsubay olarak katılıp sonra subaylığa geçen ve general olanlar olduğunu, subayların, astsubayların ve uzman personel yapısıyla TSK bölgesinin ve dünyanın en güçlü orduları başında gelme konumunu sürekli tahkim ettiğini, TSK’nın dünyanın en köklü, yaygın ordusu olduğunu belirtti.

Türkiye, sağlam bir ordu yapısına sahip

Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen devletin en önemli özelliğinin sağlam bir ordu düzenine sahip olmaları olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, Türk milletinin kendinden kat be kat düşmanları hep yenilgiye uğrattığını, bunun en çarpıcı örneklerinden birinin de Malazgirt Zaferi olduğunu, esasen milletin tamamı ezanı, bayrağı, vatanı, devleti tehlikeye düştüğünde cesaretle mücadeleye atılmaktan çekinmeyecek cesarette olduğunu, bugün milletin "peygamber ocağı" diyerek gönlündeki yeri ifade ettiğini böyle şerefli bir kurumun kapısından ilk adımı attıklarını söyledi.

Ekonomik saldırı ile bedel ödüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletlerin tarihinden dönüm noktaları olduğunu, Türk tarihinde de pek çok dönüm noktaları olduğunu, son yıllarda yaşanılan hadiseleri böyle bir dönüm noktası olarak gördüğünü, ülke ve millet olarak tercihten asla pişman olunmadığını, bugün hep birlikte başı dik, alnı açık şekilde geleceğe umutla bakıyor olabilmeyi bu duruma borçlu olunduğunu, bunun da bir bedeli olduğunu, terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin gazilerle, şehitlerle ödendiğini, kimi zaman haksızlığa, ayrımcılığa uğrayarak ödendiğini, son günlerde olduğu gibi ekonomik saldırılarla ödendiğini, Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında karşılaştığı saldırıları, riyakarlığı hak edecek sorumluluğu bulunmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Terörle mücadele konusunda bizden istenen nedir? Tüm terör örgütleri ülkemizi taciz etsin, biz elimiz kolumuz bağlı oturalım, öyle mi? Bunlarla stratejik ortaklığımız da var. Terörle mücadele herkese hak gözüküyor, mesele Türkiye olunca işin rengi değişiyor. Suriye'den ülkemize yapılan saldırılar karşısında adeta yalnız bırakılmış ülkeyiz. Kendimizi koruyabilmemiz için ihtiyacımız olan füze savunma sistemlerini olmadık bahanelerle bize verilmedi. Parasıyla satmadıkları silahları terör örgütlerine bedava verdiler. Topraklarımızı korumak için alternatif arayışına girdiğimizde de sakın ha diyorlar.

Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir

Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var, en kısa zamanda alacağız. Türkiye'nin F-35'lere de ihtiyacı bulunuyor. Verdikleri takdirde anlaşmaya uyduklarının bir ispatıdır. Biz ortaklığımızın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık. İnsansız hava araçlarını vermediler şimdi biz üretiyoruz. Bu teröristleri bunlarla vuruyoruz.

Türkiye’nin işbirliklerine ihtiyacı var

Türkiye'nin ABD ile olduğu işbirlikleri gibi diğer ülkelerle işbirliklerine ihtiyacı var. Bugüne kadar ikili veya çok taraflı ilişkilerimizde sözümüzü tutmazlık etmedik, riyakarlık yapmadık. Ama bize hepsi yapıldı. Buradan alnın akıyla çıkacak tek ülke Türkiye'dir. Hem Avrupa hem ABD defalarca sınıfta kalmıştır. ABD'nin sadece Suriye konusunda bize verip yerine getirmediği sözleri saymaya kalksam kimsenin yüzümüze bakacak hali kalmaz.