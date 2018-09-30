Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'ya destek açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem ve tsunami ile sarsılan Endonezya için Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Güncellenme 30 Eylül 2018 20:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremle sarsılan Endonezya'nın yaralarının sarılması için her Türkiye'nin türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Açıklamasında yaralılara acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Türkçe hem de İngilizce olarak paylaştığı mesajda, “Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Endonezya halkının başı sağ olsun. Türkiye, Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır” ifadelerini kullandı.