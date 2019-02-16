Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edirnelilere müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trakya'da mevcut doğalgaz üretimimizi iki katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik" dedi.

Güncellenme 16 Şubat 2019 15:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın Edirne'nin önünde yeni bir ufuk açacağını, Edirne’nin bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden 31 Mart'ta kurtarılacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu’na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Çiftçi aç, çiftçinin topraklarına el konuldu” dediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eline diline dursun. Hangi topraklara el koyduk? 2,6 katrilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik? Bunlar resmi hesaplar. Sen neye göre konuşuyorsun?” diye sordu.

“Edirne’nin su problemini biz çözdük”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne’nin içme suyu problemini AK Parti’nin çözdüğünü, Edirne'ye 6 baraj, 31 gölet inşa ettiklerini, 3 baraj ve 3 göletin inşasının da devam ettiğini, yapılan sulama tesisleriyle 454 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, inşaatı devam eden sulama tesisleriyle, 367 bin dekar araziyi daha sulamaya açacaklarını ifade etti.

Erdoğan’dan Edirne halkına müjde

“Size bir müjde vereyim mi?” sözleri halka seslenen Erdoğan, “Geçtiğimiz hafta Trakya'da mevcut doğalgaz üretimimizi iki katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam nedir biliyor musunuz? 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Hadi bunu bir yerde söyle be... "Bu hükümete teşekkür ediyorum, bu kadar doğalgaz buldular" de. Ama söyleyemez. O sadece yalan üretir” dedi.