Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "dolar" atağı

Doların son günlerde artışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de ekonomi kurmayları ile toplantı yapma kararı aldı.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 12:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doların 4,37 liraya çıkmasından sonra harekete geçti. Erdoğan bugün saat 14.00'te Beştepe'de ekonomi kurmayları ile toplantı yapacak. Toplantıda, dövizde yaşanan dalgalanmalar, İmar Barışı ve emeklilere verilecek ikramiyelerle ilgili konuların görüşüleceği öğrenildi.

Piyasadaki çıkıştan sonra, Merkez Bankası, günlük olarak düzenlenen Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarını 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltti. TCMB'nin yaptığı bu yeni düzenlemeyle, halihazırda en fazla 6,25 milyar ABD doları olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar ABD dolarına ulaşabilecek. Ayrıca kararda 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim de güncellendi.

Dolardaki yükselişin sebeplerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarının yanı sıra Amerika'daki faiz oranlarının da etkisi olduğu belirtildi.

Dolardaki değer kazancı ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarından fon çıkışları yaşanmasıyla tüm gelişmekte olan ülkeler satış baskısı altında kalırken; TL ve ruble dolar karşısında en çok değer kaybı yaşayan iki para birimi konumunda.

Öte yandan, altının gram fiyatı, günün ilk saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 184,2 lirayı görmesinin ardından 183,4 lira seviyesinde dengelendi.