Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'ye hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 13 Kasım 2017 14:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah Kısıklı'daki konutunda Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından Yıldırım konuttan ayrıldı. Rusya'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na hareket eden Erdoğan da basın toplantısındaşunları söyledi:

Biraz sonra heyetle 3 ülkeyi kapsayacak bir ziyarete çıkacağız. İlk ziyaretimiz Rusya'nın Soçi iline olacak. Ziyareti değerli dostum Putin'in davetine icabet üzerine gerçekleştiriyoruz. Ankara yapmış olduğu ziyaretin iade-i ziyaret olarak gerçekleştirilecek. Suriye'deki son gelinen durumları değerlendireceğiz. Ne gibi adımlar atmamız gerekiyor, üzerinde duracağız.

Rusya ile ticaret hacmimizi hedef olarak 100 milyar dolar olarak belirlemiştik. Bu hassasiyeti korumaya devam ediyoruz. Hedefin önündeki engellerin büyük oranda kaldırıldığını söyleyebilirim.

Sayın Putin'e vize muafiyetinin yeniden tesisi yönündeki beklentimizi tekrar ileteceğim.

4 milyonu aşkın Rus turisti ağırlama imkanımız oldu. Enerji alanında da yakın işbirliği halindeyiz. Türk Akımı hızla ilerliyor, Akkuyu'nun da 2023'te faaliyete geçmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulunacağız. Özellikle Suriye'ye ilişkin son görüşmeler önem arzediyor. İdlib merkezli görüşmelerimiz önem arz ediyor.

(s-400 konusunda) Bu konuda anlaşma tamam teknik konuları görüşeceğiz.

(İran-Irak sınırındaki 7.3'lük deprem) Dün gece Kuzey Irak'ta meydana gelen depremden dolayı başta bölgedeki kardeşlerimiz olmak üzere tüm Irak ve İran halkına geçmiş olsun diyorum, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Felaketin hemen ardından ilgili kuruluşlarımızı bölgeye sevk ettik. AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz şu an arama kurtarma çalışmalarına yardımcı oluyorlar ve bunun yanında da AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonunda 50 TIR'lık yardım konvoyu, Habur'dan Irak'a şu an giriş yapmış bulunuyor.

(İsmail Kahraman'ın yeniden AK Parti'nin TBMM başkanı adayı gösterilmesi) Şu anda İsmail Bey gerek siyasetteki deneyimi tecrübesi ile gerçekten değerli bir milletvekili arkadaşımız dostumuz. Burada Meclis Başkanlığı'na adaylık hususu her milletvekilinin kendi tercihidir. Bu adaylığını ben de sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum. Bana düşen 'hayırlı olsun' demektir. Oy kullanma yetkim yok.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da konuşlanması süreci devam ediyor. Bu süreç bizim Katar'ın ve genel olarak Körfez bölgesine verdiğimiz önemin de bir nişanesidir. Körfez'deki tüm ülkeler bizim kardeşimiz, kadim dostumuzdur. Suudi Arabistan'ın da Katar'ın da Kuveyt'in, Bahreyn'in, Umman'ın da istikrar ve huzuru bizim için birinci derece önemlidir. Maalesef bir süredir bölgede kardeşi kardeşe kırdırma siyaseti izleniyor. Bunun da kimler tarafından tedavüle konulduğunu biz çok iyi biliyoruz. Aslında dünya da çok iyi biliyor. Bölgemizdeki liderlerin basiretle, ferasetle, aklı selimle hareket ederek bu oyunu bozması şarttır.

Şu anda gündemimizde olan ağırlıklı olarak İdlib'tir. Fırat'ın doğusuna gitmesi gerekenler gitmedi. İdlib'de zaman zaman siviller tacize uğruyor. Rusya ile İdlib'de ortak çalışmamız söz konusu. Bunu sürdürüyoruz sürdürmekte de kararlılık var. İdlib'le birlikte Afrin bunlar da bizim sınırlara komşu olan iller. Afrin'in zaman zaman bize karşı olan tacizini gözardı edemeyiz. Ona yönelik gerekli adımları atmakta kararlıyız. Türkiye olarak biz Rusya ile müşterek adım atmanın görüşmelerini kendileriyle de yaptık. Onların da yaklaşımları bizim planımızı çok da değişik şekilde uygulamaya sokmamıza fırsat veriyor.

(Suriye konusunda) 'Askeri çözüm mümkün değil' deniliyor, merkezi yönetimin şu ana kadar askeri yöntemlerle öldürdüğü insan sayısı 1 milyona ulaştı. O zaman çeksinler askerlerini. Türkiye'nin askeri yok. Siyasi yönteme başvurulsun. Bir an önce seçime gitmenin yolları aransın. 7-8 yıl içerisinde bu yönteme başvuruldu mu? Dünyayı aldatma yöntemlerine gitmeyelim. Dünya ahmak değil, bazı gerçekler farklı söyleniyor. ABD, Suriye'ye 3.500 TIR silah getirdi.

Dağlık Karabağ konusunu, Sayın Putin ile görüşme düşüncem var.