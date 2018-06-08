Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Cumhur İttifakı" vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın kolay kurulmadığını ve birlikte bu ittifakın korunacağını söyledi.

Güncellenme 08 Haziran 2018 15:17

AK Parti'nin Nevşehir mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın kolay kurulmadığını, beraber koruyacaklarını, bununla birlikte sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara sandıkta gereken dersi vereceklerini söyledi.

AK Parti ve kendisine destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın dört bir yanında şu anda vatandaşların oylarını kullandığını, 3 yıllık hasretin ardından tekrar Nevşehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, Nevşehir tüm kalbiyle milletin adamına sahip çıktığını, 24 Haziran'da güçlü meclis için cumhurbaşkanlığında şahsını, mecliste AK Parti'yi desteklemek gerektiğini belirtti.

24 Haziran’da gereken dersi alacaklar

Bu yola çıkışın bir Cumhur İttifakı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, araya tabanda fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini, Cumhur İttifakı'nın kolay kurulmadığını, bununla birlikte sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara sandıkta gereken dersi vereceklerini söyledi.

Dayanışma ve birlik çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her insan bir alemdir diyen Hz. Mevlana'nın gönül sofrasından beslendiklerini, bölüşerek tok oluruz, bölünerek yok oluruz diyen Yunus Emre'nin hikmet pınarından içtiklerini, bölgede fitneyi değil kardeşliği büyüteceklerini, husumeti değil muhabbeti güçlendireceklerini, gerilimi değil dayanışmayı arttıracaklarını, gönül diliyle konuştuklarını, 81 milyona gelin helalleşelim diyeceklerini belirtti.

Bahçeli ne demişti?

Kayseri'deki mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Özellikle AK milletvekili adayları oyuna gelmeyin. Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. İttifakımız AKP ve MHP'dir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle bilin" açıklamasını yapmıştı.