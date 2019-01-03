Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Cumhur İttifakı" uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partilileri Cumhur İttifakı'na sadık kalınması konusunda uyardı.

Güncellenme 03 Ocak 2019 12:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarını Cumhur İttifakı’nın kurallarına uyulması gerektiği konusunda uyardı. Bazı seçim bölgelerinde bu konuda çatlak seslerin olduğunu duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimsenin bu ittifakın çizdiği çizginin dışına çıkmaması gerektiğini söyledi.

“Kimse ittifak çizgisinin dışına çıkmasın”

Cumhur İttifakı’na dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifakta kimsenin çizginin dışına çıkamayacağını, Cumhur ittifakının gereği neyse tüm teşkilatın uyması gerektiğini belirtti.

“Gaye seçim kazanmak değil”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; bu ittifakın gayesinin seçim kazanmak olmadığını, asıl amacın ülkenin istikbal ve istiklalini garantiye almak olduğunu söyledi.

“Balonları bir kez daha patlatacağız”

Gözünü Ankara'ya dikenlere yerel seçimlerde bir kez daha ders vereceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başkentlinin karşısına çıkarılan balonları 31 Mart akşamı bir kez daha patlatacağız” dedi.

CHP’ye sert eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek üç yıllık dönemde özgün tasarım ve ileri teknolojiyle savunma sanayinde Türkiye'yi küresel güç haline getireceklerini, ana muhalefet partisinin ilişkilerine ittifak değil, ihanet demenin daha doğru olduğunu, ülkeye ve millete husumet besleyenlerle birlikte hareket etmenin başka adı olmayacağını söyledi.