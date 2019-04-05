Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli seçim sonuçları açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; seçim sürecinin bittiğini, mahkeme sürecinin olduğunu, nihai kararı YSK'nın vereceğini söyledi.

Güncellenme 05 Nisan 2019 15:57

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim süreci bitmiştir. Şimdi olayın mahkeme süreci var" dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"İlde (İl Seçim Kurulu) alınan neticeler bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa, bizim için nihai merci, Yüksek Seçim Kuruludur. Ondan sonra da Yüksek Seçim Kuruluna müracaat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gasbı değildir. Cumhur İttifakı olarak bizim aldığımız oy şu anda son gelişmelerle yüzde 53,3'tür. Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil. Bir defa şunu bilmeleri lazım, Türkiye dünyada ülkelerden bir ülke değildir. Herkes haddini bilecek. Türkiye'de katılımıyla, şu anda yüzde 82-83'e varan bir katılımın olduğu, bir demokrasi dersi tüm dünyaya verilmiştir. Bunlar böyle bir demokrasi mücadelesini veriyorlar mı? Vermiyorlar."

"Önce siz kendi haddinizi bilin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu 39 belediyenin 25 tanesini İstanbul'da Cumhur İttifakı, Bunlardan bir tanesi MHP'dir, 24 tanesi AK Parti'dir. Burada bir ders var" dedi.

"Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil." diyen Erdoğan, "Arada böyle bir fark var. Bunu bir defa önce tüm benim milletimin de bilmesi lazım ama şu anda Türkiye'ye hiç onları alakadar etmediği halde iç işlerine karışma gayreti içerisinde olan Amerika'nın bunu bilmesi lazım, Avrupa'nın bunu bilmesi lazım. Önce siz kendi haddinizi bilin" ifadelerini kullandı.

"YSK karar verdiği anda iş bitmiştir"

Seçimlerin nihai kararını Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceğini vurgulayan Erdoğan, "Yüksek Seçim Kurulu nihai kararı verdiği andan itibaren de iş bitmiştir" diye konuştu.

Erdoğan, "Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa bu komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz." açıklamasında bulundu.

"Milli Savunma Bakanlığı defteri oradan çekti, aldı"

Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretini değerlendiren Erdoğan, "Kalkıp daha mazbatasını almadığı bir yerde altına da böyle bir isim işledi ve şimdi noldu? Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan çekti, aldı." dedi.Erdoğan, şöyle devam etti:

"Anıtkabir olayında bakıyorsunuz İstanbul'dan beyefendi çıkıyor, gidiyor. Sen bir defa şu anda mazbatanı aldın mı? Almadın. Mazbatanı almadığın halde, bir defa Anıtkabir'in protokol işlevi nedir, bundan da haberin yok. Orada buna kılavuzluk yapanlar, onlar da yanlış kılavuzluk yaptılar ve burada sen git Misak-ı Milli Kulesi'nde deftere nasıl yazılacağını da bilmiyor. Böyle bir şeyi zaten yazma hakkın da yok. Belediye başkanlığı mazbatanı alırsın, eyvallah. O zaman bunu rahat rahat yaparsın. Buna da kimse mani olmaz. Ama şu andaki yaptığı işlev, bir defa protokol usulü açısından kesinlikle yanlıştır."

"S-400 işini bitirdik, temmuzda teslimat başlayacak"

Türkiye - Rusya Üst Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısına da değinen Erdoğan, "Bunun içinde şu anda S-400 önemli bir yer tutuyor. Amerika'nın şu andaki söylentileri, vesaireleri bunlar çok yanlış şeyler. Biz bir defa S-400 ile ilgili süreci, bunu bitirdik ve S-400'le ilgili ödemelerimiz devam ediyor, bunları yapıyoruz ama biz Amerika'ya da teklifimiz şuydu, sizden de Patriot'ları alalım ama Amerika bize uygun şartlarda, yani Rusya'nın S-400'de tanıdığı şartlarda maalesef Patriot'larda aynı şartları onlar bize tanımadı. Tanımadığı için de biz şu anda şu duruşta oraya sıcak bakmıyoruz ama S-400 süreci bizim işliyor, Temmuz ayında da teslimatlar başlayacak" ifadelerini kullandı.