Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik "Sincar" açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar'a çok fazla tahammülün olunmadığını, Bağdat yetersiz kalırsa Türkiye'nin gereğini yapacağını söyledi.

Güncellenme 26 Mart 2018 14:14

Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Bulgaristan'ın Varna şehrine hareketi öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sincar'a öyle çok fazla tahammülümüz yok. Bağdat yetersiz kalırsa gereğini biz yaparız" ifadelerini kullandı.

İstihbaratı almış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam itibarıyla Irak merkezi yönetiminin Sincar'a yönelik bazı operasyon girişimlerinin bilgisini MİT'ten aldığını, bunun netice itibarıyla tamamıyla bittiği konusunda takipte olunduğunu, kısmi müdahalelerin olduğunu, bugün Irak'tan bir yetkilinin bu konularla ilgili Türkiye'ye geleceğini, müsteşar ile görüşmeleri olacağını söyledi.

"Irak gerçekten Sincar'da bu operasyonu hakkıyla versin"

Erdoğan ayrıca, "Temennimiz odur ki, Irak gerçekten Sincar'da bu operasyonu hakkıyla versin. Bunu başarmakta sıkıntı varsa burada da ikili görüşmemizi yapalım, gereğini de Sincar'da biz yaparız. Çok fazla tahammülümüz yok" dedi.