Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjdeli haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere Ocak ayında 2 milyar 35 milyon liralık tarımsal destek verileceğini duyurdu.

Güncellenme 05 Ocak 2019 16:31

AK Parti’nin İzmir adaylarının açıklandığı programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere ay sonuna kadar 2 milyar 35 milyon liralık tarımsal destek verileceğini duyurdu.

“Cumhuriyet tarihinin en iyisi oldu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 2018’in üç çeyreğinde yüzde 4,5 oranında büyüdüğünü, ihracat rakamlarının açıklandığını, ihracatta 168,1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını, hedefin 170’i yakalamak olduğunu ama kıl payı bu hedefin gerisinde kalındığını, son 16 yılda İzmir’e 67 katrilyon yatırım yaptıklarını, İzmir'in hiçbir zaman ihmal edilmediğini söyledi.

“İzmir’de 21 proje devam ediyor”

İstanbul ve İzmir’in arasını 3,5 saate indirecek otoyolun tamamının bu sene biteceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunları AK Parti’nin yaptığını, İzmir-Ankara YHT inşasının sürdüğünü, İzmir’de devam eden 21 yol projesinin bulunduğunu belirtti.

“Tarımsal destek geliyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’de çiftçilere toplamda 3,5 katrilyon değerinde tarımsal destek verildiğini, Ocak’ta yeni tarımsal desteklerin de geleceğinin müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Fark ödemesi, buğday, mısır, çeltikte 550 milyon TL, buzağı desteği ödemeleri 525 milyon TL, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon TL, yem bitkileri desteği 269 milyon TL, sertifikalı tohum desteği 100 milyon TL, diğer desteklemeler 167 milyon TL. Toplam 2 milyar 35 milyon TL."