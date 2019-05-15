Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin üretim maliyetlerini düşüreceklerinin müjdesini verdi.

Güncellenme 15 Mayıs 2019 09:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Türk topraklarından darbe değil, bereket çıkacağını söyledi.

Çiftçilere destek miktarının, eski rakamla 16 katrilyon TL'nin üzerine çıkarılacağını da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin üretim maliyetlerinin ciddi oranda düşürüleceği müjdesini verdi.

“Çiftçimiz nasırlı elleriyle o gece tanklara meydan okudu”

15 Temmuz tarihimizde ak koyun ile kara koyunun belli olduğu ve safların netleştiği bir gün olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz bu ülkede gerçek demokratlar ile demokrasiden geçinenler arasındaki farkın ortaya çıktığı bir test günüdür. Hamdolsun, milletimiz bu sınavdan da alnının akıyla çıkmıştır. Çiftçilerimiz, demokrasinin varlık yokluk mücadelesi verdiği o meşum gecede gerçekten asil bir duruş sergilediler. Birileri darbecilerle anlaşıp, tankların arasından kaçarken bizim çiftçimiz nasırlı elleriyle o gece tanklara meydan okudu. Birileri üç kuruşluk menfaatleri için ATM'lere koşarken bizim çiftçimiz meydanlara, kışlalara koştu. Birileri hainleri meşrulaştırma yarışına girişirken bizi çiftçimiz istikbal ve istiklaline sahip çıktı. Bunun için çiftçilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Rabbim o gece Pensilvanya'nın gözü dönmüş militanlarıyla mücadele eden milletimizden, özellikle de çiftçilerimizden razı olsun. Böyle bir milletin evladı olduğu için daima gurur duydum, gurur duyuyorum.

“Asgari müştereklerde biraraya getirmeye çalışıyoruz”

Cumhur ile başkanının aynı yöne baktığı, aynı hedefe kilitlendiği hedefin evelallah üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Sizler dik durduğunuz sürece bir daha asla bu ülkenin ufku darbelerle karartılamayacaktır. Sizler birlik ve beraberliğinizi yükselttiğiniz müddetçe Türkiye büyümeye ve itibarını arttırmaya devam edecektir. Bunun için 82 milyonun her bir ferdini kucaklaştırmanın, Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Hırsları için Türkiye gemisinin altını oyanlara inat, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun teröre tavır alan bütün vatandaşlarımızı asgari müştereklerde biraraya getirmeye çalışıyoruz.

“Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz”

Yanıma gelen bazı hanım çiftçilerimiz diyor ki, "5 düve aldım şimdi 10 oldu" diyor. Mesele bu. Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Buna inanacağız. Bizim dünyamızda hiç kimseyi dış görünüşünden, düşüncesinden veya inancından dolayı ötekileştirmemek var. Biz şuna inanacağız. Türkiye İttifakı diyorum, neden? Çünkü yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz da onun için. Bizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Arnavut,Boşnak, Roman ayrımı olabilir mi? Hayır. Bizim dinimizde, inancımızda böyle bir şey yok. Ülkemizi bölmeye çalışıyorlar, ama biz bunu böldürtmeyeceğiz. Ben Kürdü de seviyorum, Türkü de. Lazı, Çerkezi, Gürcü, Abaza, Arnavutu, 82 milyonu aynı şekilde seviyorum. Karşımızdakilerin dünyası ise sadece gerilimden kavgadan... Geçenlerde bir milletvekili çıkmış, kazanı kaynatarak darbelere ortam hazırlamaktan bahsediyor. Bu topraklardan darbe çıkmaz, bu topraklardan bereket çıkar, bereket.

“Üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürüyoruz”

"Bu sene destek miktarını, eski rakamla söylüyorum 16 katrilyon liranın üzerine çıkartıyoruz. Gübre ve yemden alınan KDV'yi tamamen kaldırmanın yanında 'mazotun yarısı sizden yarısı bizden' diyerek çiftçilerimizin üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürüyoruz."

"Pamuk üretimini 3 milyon tona ulaştıracağız"

"2023'te buğday üretimini 22 milyon tona, baklagilleri 1,5 milyon tona, pamuk üretimini ise 3 milyon tona ulaştıracağız, kararlıyız."

"100 milyon büyükbaş"

"Büyükbaş hayvan sayısını 2019'da 17,5 milyon başa, 2023 yılında ise 19 milyon başa çıkarmayı hedefliyoruz. Küçükbaş hayvan sayısını 2019'da 53 milyon başa, 2023'de ise sürü büyütme projemizle 100 milyon başa yükseltmeyi planlıyoruz. Bayrama kadar 2,4 katrilyon kütlü pamuk, 662 trilyon yağlık ayçiçeği ve 385 trilyon çiğ süt desteği ödemelerini yapıyoruz."