Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere beklenmedik sürpriz!

Çiftçilerle buluşma toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 15 yılda tarımda çağ atladığını söyleyerek vatandaşlara müjdeli bir haber verdi.

Güncellenme 20 Şubat 2018 15:53

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen çiftçilerle buluşma toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mazot maliyetinin yarısını devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

"Ülkelerin yükselişi ve çöküşü tarımla başlar"

Bir devlet için savunma sanayii kadar da gıda sanayiinin önemli olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, nufüs, silah ve askeri bakımdan güçlü olmasına rağmen yer yüzünden silinen devletlerin olduğunu, Türk milletinin toprağa sevdalı, toprağı gönülden seven bir millet olduğunu, toprağın Türk geleneklerine göre ana olduğunu, topraktan geldiğimi, toprağa gideceğimizi, toprağın çok önemli olduğunu, en güçlü olunan zamanlarda bile topraktan kopulmadığını, ülkelerin yükselişinin ve çöküşünün tarımla başladığını söyledi.

"Türkiye tarımda çağ atladı"

Güçlü Türkiye'nin güçlü tarımdan geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı'nın Tımar sistemi ile ayakta durduğunu, bu sistemin zayıflaması ile devletin çöküşe geçtiğini, Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlarından birinin tarım olduğunu, tarım politiklarının planlı projelerle belirlendiğini, bunun en yakın şahitlerinin halk olduğunu, Türkiye'nin son 15 yılda tarım alanında çağ atladığını, ilk mazot desteğini AK Parti'nin yaptığını açıkladı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Şimdi de 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız. Belki de rekabetin en yoğun olduğu sektörlerin başında tarım geliyor. Daima sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Tarım kredisi isteyenlere TİGEM arracılığı ile Ziraat Bankası'ndan 300 koyuna kadar alım şansı veriyoruz. Doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. Ayrıca TARSİM sigortasının yetiştiricinin ödeyeceği kısmı karşılıyoruz. Hayvancılıkta yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz."