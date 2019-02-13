Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP ve İyi Parti'ye sert eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve İyi Parti'nin yerel seçimleri 17 yılın hesaplaşması olarak gördüğünü söyledi.

Güncellenme 13 Şubat 2019 17:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP ile İyi Parti’nin yıkım ittifakı olduğunu, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak gördüklerini söyledi.

“15 Temmuz'da başaramadıklarını şimdi başka yollarla deniyorlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sokak terörüyle Gezi'de, emniyet yargı eliyle 17-25 Aralık'ta, tankla, tüfekle, uçakla, silahla 15 Temmuz'da başaramadıklarını şimdi başka yollarla, kirli pazarlıklarla yapmaya çalışıyorlar” dedi.

“Zillet ve illet ittifakı…”

Cumhur İttifakı’nın karşısına zillet ve illet ittifakı ile çıktıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu partilerin çoğu belediye başkan adaylarını, maalesef partililer ve delegeler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor" ifadelerini kullandı.

“Kandil'deki terör baronlarının sözü geçiyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk siyaseti açısından son derece utanç verici, yüz kızartıcı sahnelere, kirli pazarlıklara şahit olunduğunu, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti olmakla övünen CHP'de, delegelerden, bu partiye gönül veren üyelerden ziyade, Kandil'deki terör baronlarının sözünün geçtiğini söyledi.

“Doğu hattıyla Ankaray'ı 15 kilometre uzatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AŞTİ-ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı, Dikimevi-NATA Vega arasındaki 10 kilometrelik doğu hattıyla Ankaray'ı 15 kilometre uzatacağız" dedi.