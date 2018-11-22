Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canan Karatay'ı da ilgilendiren talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ilaç ve sağlıkta yerlileşmeye dair çalışmaların hızlandırılması konusunda talimat verdiği ortaya çıktı.

Güncellenme 22 Kasım 2018 11:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nda yerli ilaç ve sağlıkta yerlileşmeye dair çalışmaların hızlandırılması konusunda talimat verdiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda yapılan toplantıda, birilerinin çıkıp ekmek yiyin dediğini, bazılarının da yemeyin dediğini, yine bazılarının yapı için derken bazılarının da başka bir şey dediğini, bu işin artık çözülmesi gerektiğini, halkın doğru bilgi alması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda israfı konusunda da çalışma yapılmasını istedi.

Yerli ve milli ilaç meselesi

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık ve eğitim konularına diğer alanlardan daha fazla önem veriyor. Erdoğan’ın toplantıda, sağlıkta atılan adımları değerlendirdiği ve bu çerçevede özellikle yerli ilacın önemine dikkat çektiği öğrenildi.

Alına bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıktaki dışa bağlılığın ekonomiye de olumsuz yansıdığını, yürütülen yerli ve milli ilaç çalışmasının hızlandırılması gerektiğini, bu konuda yapılacak çalışmanın ve katkıların bu kurulun en önemli gündemlerinden biri olduğunu belirtti.

İlaca bağımlılık azaltılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönem tartışılan başta antibiyotik bağımlılığı olmak üzere ilaca bağımlılığın azaltılması için de çalışmalara dikkat çektiği belirtildi.

“Vatandaş doğru bilgiyi alsın"

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurul üyelerinden ilginç bir talebi de olmuş. Buna göre, Erdoğan, "Biri çıkıyor 'ekmek yiyin' diyor biri de 'yemeyin' diyor. Biri 'yağı su gibi için' diyor diğeri başka bir şey. Biri 'bal ye' diyor 'biri yeme zararlı' diyor. Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi bir çözün. Millet tartışmalar arasında kalmasın. Vatandaş doğru bilgiyi alsın" ifadelerini kullanmış.