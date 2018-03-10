Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bozkurt" selamı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları yapan halkı "Bozkurt" işareti ile selamladı.

Güncellenme 10 Mart 2018 14:12

AK Parti İl Kongresi için Mersin'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililere hitap etti. Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine "Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz" dedi.

3195 terörist etkisiz hala getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'deki ilerleyişin devam ettiğini, teröristlerden 3195'inin bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirildiğini, şu an çok daha fazla Afrin'e ilerlediklerini belirtti.

Türkiye’nin derdi toprak değil

Erdoğan, şu an itibarıyla yaklaşık 850 kilometrekarenin kontrol altına alındığını, hedefin 2 bin kilometrekareyi kontrol altına almak olduğunu, operasyona devam edileceğini, hesabının da ayrıca yapıldığını, Türkiye'nin derdinin toprak olmadığını, oradaki teröristlerin temizlenmesi gerektiğini, nerede bir terörist varsa Türkiye'nin orada olacağını söyledi.

Terörle mücadeleye tam gaz devam

Terörle mücadeleden dönüş olmayacağını söyleyen Erdoğan, "Birisi kaçmış gitmiş Pensilvanya'ya, öbürü gitmiş Almanya'ya, öbürü Hollanda, öbürü şurada, öbürü burada... Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız" dedi.

“Bozkurt” işareti ile selamladı

Öte yandan, Erdoğan'ın konuşmasında Bozkurt işareti ile halkı selamlaması ise dikkat çekti.

Terörle mücadele devam edecek

Terörle mücadelenin süreceği mesajını veren Erdoğan, "Birisi kaçmış gitmiş Pensilvanya'ya, öbürü gitmiş Almanya'ya, öbürü Hollanda, öbürü şurada, öbürü burada... Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız" diye konuştu.