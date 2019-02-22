Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba iddia! Aleniyet kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK ve FETÖ'nün yaptığı işbirliğin artık aleniyet kazandığını söyledi.

Güncellenme 22 Şubat 2019 22:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakını güçlü kılacaklarını ve bunu pazara kadar değil mezara kadar yapacaklarını söyledi.

“Bu zihniyetle hesaplaşma günü olacak”

CHP’ye oy verecek vatandaşların oylarının terör örgütüne gideceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin ana muhalefet partisi, daha önce hiç bu kadar millet, memleket düşmanlarının oyuncağı olmamıştır. İnşallah 31 Mart, milletimizin bu zihniyetle de hesaplaşma günü olacaktır” dedi.

“FETÖ ve PKK’nın işbirliği aleniyet kazandı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pensilvanya ile PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin girdikleri iş birliğinin artık aleniyet kazandığını, seçim sloganlarını Pensilvanya’nın belirlediğini, aday listelerine Kandil'den müdahale edildiğini, bölücü örgütün siyasi uzantıları da bunların seçim çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.