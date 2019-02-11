Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde daha! O ürünler de ucuza satılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satışları ile fiyatların düştüğünü, bundan söyle temizlik malzemelerinin de satılacağını söyledi.

Güncellenme 11 Şubat 2019 14:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıdada tanzim satışları ile ucuz ürün satmaya başlandığını, bunun sadece sebze satışları ile sınırlı olmayacağını, temizlik malzemeleri de satılacağını söyledi.

Gıda terörü estirenlere gözdağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda Türkiye’de bir oyun oynanmaya başlandığını; patlıcan, domates, patates, salatalık üzerinden kampanya yürütüldüğünü, bazılarının fiyatları yükseltmeye başladığını, bunun bir terör estirme olduğunu, teröristlerin Gabar'da, Cudi'de inlerine girildiği gibi gıda terörünü estirenleri de belediyeler vasıtasıyla tanzim satışları ile bitireceklerini, şu an Ankara’da satışların başladığını, fiyatların neredeyse yarıya indirildiğini, halk ekmekte ucuz ekmek verildiği gibi sebzede meyvede, temizlik malzemelerinde de aynısını yapacaklarını, bu oyunu hep birlikte bozacaklarını, terör estirenlere müsaade etmeyeceklerini belirtti.

“CHP; HDP, İyi Parti, Saadet ve FETÖ ile ele ele”

Ankara’da defalarca seçime girip kazanamayan Mansur Yavaş’ın CHP tarafından yeniden sahneye sürüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özhaseki, kendini Kayseri'de ispat etmiş bir isim, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak kendini ispat etmiş bir isim. CHP kiminle el ele? Kandil'in desteklediği HDP, İyi Parti, Saadet ve FETÖ. Bunlarla el ele yürüyor. Bunların zillet ittifakı, illet ittifakı var” dedi.