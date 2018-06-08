Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bedelli askerlik" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik konusunda Başbakan Yıldırım'la aynı fikirde olmadıklarını söyledi.

Güncellenme 08 Haziran 2018 09:45

Dün akşam CNN Türk-Kanal D ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan'la aynı fikirde değilim

Başbakan Yıldırım'ın "Seçimden sonra birinci gündem maddemiz olacak" dediği bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, "Bu bedelli askerlik konusunda Sayın Başbakan açıklama yaptı. Nasip olursa 24 Haziran'dan sonra hemen bu işe girmek olmaz, hassas olmalıyız. Askerle çalışmamız gerek. Bir yanda Afrin var Sincar var, Kandil var. Ortak aklı oluşturur hayırlısıyla adımı atarız" dedi.

Başbakan Yıldırım ne demişti?

24 Haziran'da AK Parti'nin iktidara gelmesi durumunda bedelli askerliğin ilk gündem maddesi olacağını belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bedelli askerlik büyük bir beklenti oluşturdu. Çok büyük beklenti var. 5 milyondan fazla genç beklenti içinde ya bizi askere alın ya yakamızı bırakın diye. Devlet olarak bize düşen bu sorunu bir şekilde çözmektir. Seçim sonrası yeni hükümetin en öncelikle ele alacağı konulardan birisinin bu olacağına tereddüt yok."