Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale geleceğini, askerliğin artık gençlere yük olmaktan çıkacağını söyledi.

Güncellenme 17 Şubat 2019 19:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale geleceğini, askerliğin artık gençlere yük olmaktan çıkacağını söyledi.

İktidara geldiklerinde Türkiye’nin satın alma gücünde 17. Olduğunu şu an ise ülkeyi 13. Sıraya yükselttiklerini ifade eden Erdoğan, yıl sonunda bunun 12 olacağını, Türkiye’deki hayat kalitesinin arttığını, Balıkesir’de son 16 yılda toplam 27 katrilyon lirayı aşan yatırım yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir vatandaşlarına bir müjdesi olduğunu belirterek, “Bay Kemal ne verir bilmiyorum. Mahkemeleri durmadan kazanıyorum. Bİz de bunu Mehmetçik Vakfı'na hibe ederiz. Bu yıl içinde havalimanımızı hizmete açıyoruz. Böylece uçak yolculuğu için Edremit'e kadar gitmek zorunda kalınmayacak” dedi.

Patlıcanın yüzde 50’ye indiğini, domates, patates ve diğerlerinin inmeye başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk. Kıymada ithalin önünü açtık 28 liraya indi. Benim milletime ne zaman bu oyunlar oynanırsa, anında tepelerine bineriz. Çadır marketleri açmaya başladık, bu devam edecek. Seçimden sonra esnafla, KESK ve Tarım Kredi beraber bu işi daha da genişleteceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Askerlik sistemiyle ilgili yeni sistemde lisan ve lisans üstü için belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksek okul mezunları için ihtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. İki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta döneminde maaş ödenecek. Lise ve altı mezunlar için 6 ay+6 ay askerlik uygulaması getiriyoruz. Dövizle askerlik uygulaması sürecek. Bedelli askerlik uygulamasını belirli bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. Eğitim durumuna bakılmaksızın herkes bedelli askerlik yapabilecek. Askerliği, gençlerimiz için bir yük olmaktan kurtarıyoruz."