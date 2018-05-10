Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Lideri Destici'yi ziyaret etti.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 12:59

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde siyasilerin görüşme trafiği devam ediyor.

Dün akşam CHP'nin cumhurbaşkanı adayını kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na dışarıdan destek veren ve AK Parti listesinden seçimlere girecek olan BBP'yi ziyare etti. İkili görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kamera karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ve BBP ile müşterek bir çalışmanın içerisinde olacaklarını, BBP Başkanı Destici ziyaret etmek suretiyle gelecek döneme yönelik değerlendirme yaptıklarını, bu süreç içerisinde birlik, beraberlik, dayanışma çok daha verimli bir kampanyayı yürütmeyi hedeflediklerini, bu konular üzerinde durulduğunu, bu süreçte zaman zaman kendisinin ve partililerin bu görüşmeleri devam ettireceğini, bu kampanyayı en başarılı şekilde sürdürmenin çalışmasında olacaklarını söyledi.