Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ayasofya" müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında Ayasofya hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 25 Mart 2019 09:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ücretsiz olabileceğini, bunun üzerinde önemle durduklarını, adının bundan sonra müze değil Ayasofya Cami bile olabileceğini söyledi.

“CHP zihniyetinin attığı bu adımı değiştiririz”

Ayasofya’ya girişlerin Türk vatandaşlarına girişin ücret olup olmayacağı sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O anormal bir teklif değil, olabilir niye olmasın. Rahatlıkla olabilir. Hatta üzerinde bunun öyle dururuz ki, ‘müze’ ifadesi ile değil, ‘Ayasofya Cami’ olarak koyarız. Nasıl Sultanahmet Cami’ne turistler geliyorlar, ödeme yapmıyorlar, Süleymaniye aynı şekilde, Fatih Cami’nde aynı şekilde. Aynı şeyi Ayasofya’da da yapılabilir. Müze statüsünden çıkar. Zaten biliyorsunuz daha sonradan böyle bir statü buraya verildi. Bu da CHP zihniyetinin adımıdır, bu CHP zihniyetinin attığı bu adımı değiştiririz" dedi.