Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya sert eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da İslam karşıtlığının ve ırkçılığın artık hükümetleri de ele geçirdiğine dikkat çekti.

Güncellenme 11 Kasım 2017 11:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından düzenlenen Kadın Danışma Konseyi Genç Kadınlar Liderlik ve Girişimcilik Programı Sertifika Töreni'ne katıldı.

"Çoğu ülkede müslüman kadınların eğitim ve iş imkanları sınırlandı"

"Dili, dini, ten rengi farklı olanın hayat alanı daralıyor. Avrupa giderek açık hapisanesine dönüşüyor." diyen Erdoğan, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Saldırılar artık oralarda haber değeri bile taşımıyor. Irkçı partiler merkezlere oturdu. Aynı şeyler bizde olmadı mı bizde de oldu. 15 yıldır Türkiye'yi yönetiyoruz, inşallah kararlıkla devam edeceğiz. Başörtüsü yasakları Avrupa'da giderek artıyor. Çoğu ülkede müslüman kadınların eğitim ve iş imkanları sınırlandı. Bize insan hakları dersleri verenler kendi ülkelerinde bu hakların çiğnenmesine alkış tutmaktadır. "