Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama bekleyen sağlıkçılara müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuya 30 bin yeni sağlık personeli alınacağını, 2019 yılında ise 12 bin kişi istihdam edileceğini duyurdu.

Güncellenme 24 Mayıs 2019 09:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık personeli ile iftarda buluştu. Erdoğan buradaki konuşmasında kamuya 30 bin yeni sağlık personeli alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın 29 bin 600 yeni sağlık çalışanı ataması yapılacağını ve ilk olarak 12 bin kişi atanacağını duyurdu.

29 bin 689 yeni atama müjdesi

Erdoğan, “Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz" dedi.