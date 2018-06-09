Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan astsubaylara müjde

Askerlere müjdeli haber veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yıllık fakülte mezunu astsubayların memuriyet derecelerinin emsallerinin seviyesine çıkarılacağını söyledi.

Güncellenme 09 Haziran 2018 11:11

Kayseri Tugay Komutanlığı'nda askerlerle yapılan iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıllık fakülte mezunu astsubayların memuriyet derecelerinin emsallerinin seviyesine çıkarılacağını müjdeledi.

4 yıllık mezunlara müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, astsubayların eğitim süresinin kademeye dahil edileceğini, 4 yıllık fakülte mezunu astsubayların kademelerinin de artacağını açıkladı.

Erdoğan, eğitimlerini tamamladıktan sonra göreve başlayan astsubayların kademelerini, eğitim sürelerini de ilave ederek artıracaklarını söyledi. Böylece eğitimin ardından dokuzuncu derecenin birinci kademesinden başlayan astsubaylar, dokuzuncu derecenin 2. kademesinden başlayacak.

Erdoğan bir müjde de 4 yıllık fakülte mezunu astsubaylara verdi. Cumhurbaşkanı, bu konumdaki astsubayların, 8'inci derecenin birinci kademesine çıkacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak derece ve kademe artışından, göreve yeni başlayacak olan astsubayların yanı sıra, mevcut muvazzaf astsubaylar ile emekli astsubayların da yararlanacağını söyledi.