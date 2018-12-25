Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret hakkında ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin 20 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili olarak, "Ülkemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Güncellenme 25 Aralık 2018 13:00

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 2 bin 20 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili olarak, "Çalışmalar en iyi rakamı üzere yürütüldü. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

“BES'te katılımcı sayısı 7 milyona ulaştı”

BES'te katılımcı sayısının 7 milyona, fon tutarının da 87 milyar lirayı bulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sistemi cazip hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini, devlet katkı payı için 4,1 milyar lira daha ayırdıklarını, devleti yaşatmak için insanı yaşatmanın gerekli olduğunu söyledi.

“Turizmde çok iyi bir yılı geride bırakıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradan tüm milletime sesleniyorum. Turizmde çok iyi bir yılı geride bırakıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılını Göbeklitepe yılı olarak ilan ediyoruz. Bölgeyi Göbeklitepe yılında ayağa kaldıracağız. Şanlıurfa'da açılışını bizzat yapacağız” dedi.

“Elektrik fiyatlarında yüzde 10 indirim”

Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında, konutlarda yüzde 10 indirim yapılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı şekilde konutlarda ve KOBİ'ler ile ticarethanelerde kullanılan doğalgazda yüzde 10'luk indirime gidiyoruz” açıklamasında bulundu.