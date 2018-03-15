Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye hodri meydan!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye: Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe Afrin'den çıkmayacağız.

Güncellenme 15 Mart 2018 15:58

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye Afrin operasyonunu durdurma çağrısı yapan karar tasarısını sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boşuna heveslenmeyin. İşimiz bitmedikçe Afrin'den çıkmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin harekatının talimatını verdiğini, teröristlerin hesabının farklı olduğunu, tüm hesapların üstünde bir de Allah'ın hesabı olduğunu, tüm kuzeydeki terör koridorlarının temizlenmeye başladığını, şu anda etkisiz hala getirilen terörist sayısının 3525'e çıktığını söyledi.

"Türkiye bir şamar oğlanı değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Parlamentosu'nda Afrin ile alakalı olarak bizim oradaki harekatı istenecekmiş, isteniyormuş vesaire. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane, böyle bir arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. Bunu bilesiniz. Türkiye bir şamar oğlanı değildir. Dolayısıyla orada işimiz bitecek, 3,5 milyon Suriyeli kardeşim benim ülkemde şu anda misafir ediliyor. Ey AP, sen burada benden hangi yükü aldın da benden bunu istiyorsun? Türkiye'ye, AP'nin söyleyebileceği hiçbir söz yoktur. Bu sözler de bizim bir kulağımızdan girer ötekinden çıkar" dedi.

"Ülkemizde yepyeni bir dönem açacağız"

Geleceğe güvenle baktığını belirten Erdoğan, "Dün Çanakkale'de, Kafkasya'da, Kut-ül Amare'de ortaya çıkan ruh bize Kurtuluş Savaşını kazanma imkanı verdi. Pazar günü Çanakkale'deyiz. Sadece zafer türküleri söylemeyeceğiz, aynı zamanda 18 Mart Köprüsü'nün temel atma törenini yapacağız. Bugün de 15 Temmuz'da ve sınır ötesi harekatlarımızla büyüyen bir nesle teslim edeceğiz, 2050, 2070 vizyonlarımızın başarıya ulaşacağının huzuru içindeyiz. Yerle yeksan olmuş bir Türkiye'yi 2023 hedeflerimize kadar getirdi. İnşallah ülkemizde yepyeni bir dönem açacağız" dedi.

"Bu çatıda birleşeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ah ah gençler. Daha şurada, fazla geriye gitmeyelim 1900'lü yıllarda 500 bin kilometrekareyi yine kaybettik düştük 780 bin metrekareye. Onun için sizlerden beklentimiz tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim, devletimiz yoktur. Bu çatıda birleşeceğiz. Birileri Güneydoğu'da devlet kuracakmış, birileri çıktı paralel devlet falan diye. Sonra 90'larda kaçtı gitti Pensilvanya'ya. E kursaydın ya devleti, niye kaçtın? Şimdi arkasını birilerine dayamış, oralardan dünyanın değişik yerlerine mesajlar gönderiyor. İnlerine gireceğiz inlerine" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"İşte bugün, buraya gelirken Hakkari'de onlarca teröristi etkisiz hale getirdik. Sadece Afrin'de değiliz, buralarda da mücadelemiz devam ediyor. Çıkmış oradan Avrupa Parlamentosu da karar alıyor. Dürüst olun dürüst. 2053 Türkiye’sini bu vizyonla kurmaya hazır mısınız? Biz o günleri göremeyeceğiz. Birilerinin gençlerimizi sürekli tenkit eden, küçümseyen, iğneleyen tavrını asla doğru bulmuyoruz. Pırlanta gibi gençliğimiz var. Şahsen gençlerimize, daha önce hiç olmadığı kadar güveniyorum."

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