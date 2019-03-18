Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı Çanakkale mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Cumhuriyetin, Çanakkale gibi, Kurtuluş Savaşı gibi büyük mücadelelerin, büyük fedakarlıkların üzerine inşa edildiğini söyledi.

Güncellenme 18 Mart 2019 11:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çanakkale'nin, yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren, ecdadın yazdığı şanlı bir destan olduğunu” söyledi.

"Çanakkale Geçilmez" sözü tarihe nakşedildi

Çanakkale ile tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın da timsalidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatanın, milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüz binlerce kahramanın, göz kamaştıran mücadeleleriyle "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe nakşettiğini hatırlattı.

“Birliğin ve beraberliğin en çarpıcı örnekleri yaşandı”

Çanakkale’nin kardeşlik, dostluk ve savaşı bir arada yaşattığını vurgulayan Erdoğan, "Kardeşliğin, dayanışmanın, muhabbetin, birliğin ve beraberliğin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı savaş meydanında imanımız, inancımız, fedakarlığımız ve bin yıllık medeniyet değerlerimiz milletimizi zafere taşımıştır. Tüm olumsuz koşullara rağmen, iman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer, İstiklal Harbimizi de zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olmuştur” dedi.

“Türkiye, büyük fedakarlıkların üzerine inşa edildi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de yakılan meşalenin, istiklal mücadelesinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yolu aydınlattığını ifade ederek, Cumhuriyetin, Çanakkale gibi, Kurtuluş Savaşı gibi büyük mücadelelerin, büyük fedakarlıkların üzerine inşa edildiğine işaret etti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkmak için Çanakkale Savaşlarındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmektir. Çanakkale şehitlerinin torunları olarak istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara bu kararlılıkla karşı çıkıyor, kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz.

“Ruhları şad, mekanları cennet olsun”

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."