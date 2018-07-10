Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e FETÖ teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le ortak basın toplantısı düzenledi.

Güncellenme 10 Temmuz 2018 17:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sisteme geçişin ardından ilk ziyaretini Azerbaycan'a yaptı. Burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Türkiye-Azerbaycan ilişkilerimiz tek millet, iki devlet anlayışında pekişiyor. Oraya bağlı olarak bugüne kadar bu işi getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" dedi.

İlk iş olarak Azerbaycan ziyareti yapıldı

24 Haziran seçimlerinden sonra dün Cumhurbaşkanı olarak yemin ettiğini hatırlatan Erdoğan, kendisinden önce milletvekillerinin yemin ettiğini, Cumhurbaşkanı olarak yemin ettikten sonra ilk iş olarak kardeş, dost Azerbaycan’ı ziyaret ederek görevini ifa ettiğini, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tek millet, iki devlet anlayışında pekiştiğini, oraya bağlı olarak bugüne kadar bu işi getirdiklerini ve getirmeye devam ettiklerini, TANAP'ın iki ülke için hayati bir önem taşıdığını, Türkiye'nin Savunma Sanayii'nde muhtaç bir milletken ihtiyaçlarının büyük bir kısmını kendi karşılar hale geldiğini söyledi.

FETÖ ile mücadele teşekkürü

Savunma sanayisinde ihracatı artıran bir Türkiye olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bunu kardeş ülkelerle çok daha farklı bir şekilde paylaşalım istiyoruz. FETÖ ile mücadelede verdiği destek için Aliyev'e teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek İlham kardeşimizin buradaki hassasiyeti gerekse bizde bulunup da Azerbaycan aleyhine faaliyette bulunanlara yönelik karşılıklı koordinasyonumuz birçok şeyin hallini arka arkaya getirdi. Maarif Vakfımız ile inşallah Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yapacakları çalışmayla buradaki sıkıntıyı, açığı da süratle giderme fırsatını bulacağız" ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ açıklaması

Dağlık Karabağ meselesini hiç bırakmadıklarını ve hep üzerine gittiklerini belirten Erdoğan, Nahçivan ile karayolu arasında sıkıntıların aşılmış durumda olduğunu, gerekli olması durumunda demiryolunun inşa edilebileceğini söyledi.