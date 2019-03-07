Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'i zora sokacak hamle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener’in "Erdoğan HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan etti” sözlerini sert bir dille eleştirerek, avukatlara talimat verdiğini söyledi.

Güncellenme 07 Mart 2019 16:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "Erdoğan HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan etti” sözlerini sert bir dille eleştirerek, avukatları dava açması konusunda görevlendirdiğini söyledi.

“Yalana başvurdular”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyor” diye bir yalan uydurulduğunu, yaptıkları iftiralar tutmayınca böyle bir yalana başvurulduğunu belirtti.

“Utan utan sen ne terbiyeden muafsın”

Akşener’in de yalana sarıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de utanmadan sıkılmadan benim terörist dediğimden bahsettiğini belirterek, “Utan utan sen ne terbiyeden muafsın ya. Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim. Benim işim yöneticilerle halkımla değil” dedi.

"31 Mart sonları olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli halkının onlara nasıl hitap ettiğini bildiğini ama bu kişilerin asparagas yalanlarla halkı aldatmaya çalıştığını, 31 Mart’ın bu kişiler için bir son olacağını, bu nedenle çok çalışacaklarını söyledi.

“Artuklu Üniversitesi'ni biz kurduk”

AK Parti’nin Mardin'e son 17 yılda 28 katrilyon liralık yatırım yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artuklu Üniversitesi'ni kurduklarını, teröristlerin destek verdiği HDP ile bu işlerin olmadığını belirtti.

“Vatandaşa hayatı zehir ettiler”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP’lilerin buralarda belediye başkanlığı yaptığını ama ortada bir hizmetin olmadığını, kayyum devraldıktan sonra Mardin'in çehresinin değiştiğini, terör örgütünün desteklediği HDP'li belediyelerin çukur kazıp, iş makineleriyle kanal açtığını, vatandaşa hayatı zehir ettiklerini söyledi.

“240 kilometrelik alan tahrip edildi”

Çukur eylemleri sırasında 240 kilometrelik alanın tahrip edildiğini ve buraları yeniden imar ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölücü terör örgütünün enkaza çevirdiği alanları tekrar ayağa kaldırdık. Mardin'i hızlı trenle Ankara ve İstanbul'a ulaştıracağız. Mardin'de geçen yıl 332 bin yerli ve yabancı turist konakladı. Terör ortadan kalkınca turist geliyor, daha çok gelecek” dedi.