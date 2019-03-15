Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; diğer siyasi partilere oy veren hiçbir vatandaşa terörist demediğini söyleyerek Akşener'in iddialarını yalanladı.

Güncellenme 15 Mart 2019 13:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sert sözlerle yüklendi.

“Tayyip Erdoğan böyle bir şeye tahammül edemez”

Akşener'in Denizli ve Aydın'da yaptığı konuşmayı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan; hiçbir siyasi partiye oy veren vatandaşa terörist ifadesini kullanmadığını belirterek, “Zira siyasetin bu kadar acemisi değilim. Şu anda siyasetin içinde olanların hepsinden çok daha tecrübeliyim. Bu genel başkanların hepsi, benimle tecrübede yarışamaz. Denizli'de çok ciddi bir yanlış yaptı. Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizliler dedi. Ardından Aydın'a geçti, Cumhurbaşkanının terörist dediği Aydınlı vatandaşlarım, ifadesini kullandı. Tayyip Erdoğan böyle bir şeye tahammül edemez. Hiçbir vatandaşıma kalkıp da terörist diyecek kadar bu işlerin farkında olmayacak birisi değilim, daha kaba bir ifadeyle enayi değilim” dedi.