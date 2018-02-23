Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere uyarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi kısır döngüye sokmaya çalışanları ve böyle bir çabanın içine girenleri sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 23 Şubat 2018 12:14

AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim AK Parti'yi kısır döngüye sokmaya çalışır, böyle bir çabanın içine girerse karşısında ilk önce şahsımı bulur. Türkiye tarihi bir süreçten geçerken, kimsenin kişisel hesabı ve hırsı ile uğraşamayız, vakit kaybedemeyiz" sözleri ile partilileri uyardı.

Yerel seçimlerde hedef en az yüzde 50 olmalı

2019 seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak seçimle Türkiye'ye yeni bir sistemin geleceğini, yerel seçimlerde alınacak sonucun Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de etkileyeceğini, yerel seçimlerdeki hedefin de en az yüzde 50 olması gerektiğini söyledi.

Milletvekili seçimlerinde partinin ağırlığının çok önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerin sadece parti ile kazanılmayacağını, seçilecek adayın çok önemli olduğunu, AK Parti'yi kısır döngüye sokmaya çalışanların ve böyle bir çaba içinde olanların karşısında kendisini bulacağını, Türkiye'nin geçtiği bu tarihi süreçte kimsenin şahsi hesabı, hırsı ile uğraşılamayacağını belirtti.

Milletvekili seçilme yaşı 18'e indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve MHP'nin kurulan ortak komisyonun seçim ittifaklarıyla ilgili çalışmalarını tamamladığını, kanun teklifini Meclis'e sunulduğunu, mahalli seçimlerle ilgili herhangi bir yenilik olmadığını, sadece milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesine paralel olarak belediye başkanı il genel meclis üyesi muhtarların da seçilme yaşının 18'e indirildiğini söyledi.

Buna Cumhur İttifakı diyoruz

Erdoğan, "Eskiden ayrı ayrı zarflara konan oyların tamamı gereksiz oy iptallerine sebep olmasın diye aynı zarfa yerleştirilip aynı sandığa atılacak. Herkes kendi adayını gösterecek. Asıl yenilik milletvekili seçimlerinde olacak. Birden fazla parti bir araya gelerek milletvekili seçimine ittifak halinde gidebilecek. Buna Cumhur İttifakı diyoruz. Böyle bir durumda seçim pusulasında ittifakın içinde yer alan partilerin amblemleri bu birlikteliğe verilen ismin altında aynı çerçeve içinde yer alacak" dedi.

Hedef oydaki zaiyatı yok etmek

Her partinin kendi listesi ile seçime gireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefin oydaki zaiyatı yok etmek olduğunu, seçmenlerin hangi partiyi istiyorsa onun amblemine mührünü vuracağını, oylar birlikte sayılarak toplam milletvekili sayısı belirleneceğini, sonra ise bu oyların partilere göre bölüneceğini, toplam milletvekili sayısının oy listesine göre dağılacağını belirtti.

BBP meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " BBP başta olmak üzere bu oluşum içerisinde yer almak isteyen ancak kendi başına milletvekili çıkarma imkanı bulunmayan ittifaktaki herhangi bir partinin listesinde seçime girebileceklerdir. Bu düzenlemeyle ittifaklar hukuki bir zemine kazandırılarak, milletin karşısına çıkılmış olacak. Mecliste ittifaklardan kaynaklanan işbirliklerinin sürmesi milletimizin hayrınadır. Yürütmenin tek başına cumhurbaşkanının yetkisinde olması, hatırlamak istemeyeceğimiz eski devre bir daha fırsat vermeyecektir. O devir inşallah kapanıyor. Bu nedenle AK Parti olarak bizim ittifaklardan geri çekilmemize, korkmamıza neden olabilecek hiçbir sebep yoktur" dedi.