Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM'in Demirtaş kararına tepki gösterdi.

Güncellenme 21 Kasım 2018 14:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİHM’in “Selahattin Demirtaş serbest kalsın” yönündeki kararına, "Düpedüz terör sevicilik. Bunu ciddiye alamayız" sözleri ile tepki gösterdi.

AİHM’e tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin Türk demokrasisini hakir görmeye çalıştığını, bu kişilerin demokrasiyi kendilerine hizmet edince sevdiğini, AİHM’in Türkiye aleyhinde karar çıkardığını, Türkiye terör örgütü ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının hakkını ihlal ettiğinin ileri sürüldüğünü, AB’nin 6-8 Ekim olaylarında insanları vahşice galeyana getirenlerle ilgili bir söz söylemediğini, Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 50 masumdan birine bu hassasiyetin gösterilmediğini, bu ilgi onları katledenlere yağdırılıyorsa burada bir sorun olduğunu, Avrupa’da terör örgütü yandaşları elini kolunu sallayarak dolaşırken Türkiye’yi sevenlere nefes aldırılmadığını, bunun adının özgürlük arayışına destek olmadığını, terörperestlik olduğunu, o çok sevdikleri teröristler çıkarlarına dokunduklarında silahını yine onlara çevireceğini, Türkiye’nin hukuk devleti çevresinde ülke bekası için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğini söyledi.

Gezi destekçileri tepkisi

Gezi olaylarının finansörü olan bir kişinin içeride olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kişinin arkasında Soros olduğunu, Soros’un ülkeleri bölen, parası bol, bu paraları bunun için harcayan bir adam olduğunu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bunlar akademisyen, çağırsanız gelirdi” dediğini, daha önce böyle söylediği Can Dündar’ın köşe yazarı olduğunu yargı 5 yıl 10 ile cezalandırması sonrası serbest kaldığını ama bu kişinin Almanya’ya kaçtığını söyledi.

“Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi orada bu işleri o yönetiyor. Bay Kemal sen bunu görmüyor musun? Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz. Ülkemizi teslim alma projesinin elamanları hala dayanışma içinde. Gezi'de bunlar değil miydi her yeri yakıp yıkan. Esnafı dükkanlarını yakıp yıkan bunlar değil miydi? Biz bunlara eyvallah mı edeceğiz? Ne'ymiş orada ağaçlar sökülmüş. Türkiye tarihinde bizim kadar ağaç diken, yarışa girecek bir parti olmamıştır” dedi.

“Gezi’yi öven PKK’yı da över”

Gezi'yi övenlerin gizli veya açıktan PKK'yı da övdüğünü ifade edeb Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye de destek verdiklerini, Gezi’nin Türkiye'yi ileriye taşıyacak proje, gayret varsa karşısına dikilmek olduğunu, Suriye'de, Irak'ta ortaya çıkan oyunların da en önemli savunucuları olduklarını söyledi.