Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Afrin" müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı hakkında iftira dolu haberler yapanlara tepki gösterdi.

Güncellenme 20 Şubat 2018 12:25

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin şehir merkezinin önümüzdeki günlerde kuşatama altına alınacağını belirtti.

Afrin'in şehir merkezi kuşatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada belirli hazırlıkların yapılmasının zaman aldığını, önümüzdeki günlerde Afrin'in şehir merkezinin kuşatılacağını, salondaki Afrin sloganları üzerine gerekirse hep birlikte gidileceğini söyledi.

Erdoğan, "Türkiye'nin ve Türk milletinin kırmızı çizgiyi yok sayanlara gerekiyorsa alınlarının ortasına bu çizgiyi nakşederek varolduğumuzu göstermek boynumuzun borcudur" dedi.

Osmanlı tokadını soranlar...

Birilerinin Osmanlı tokadını sorduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu soruyu soranlar eğer Türk tarihçilere itibar etmezlerse Batılı tarihçilerin Osmanlı tarihi kitaplarını okuması gerektiğini, Çanakkale'de, Kutul Amare'de savaşmış dedelerinden varsa onlara sormaları gerektiğini, öğrenememe durumunda ise Afrin'e gelmeleri gerektiğini ve bu tokadın hakedenden başka kimseye atılmadığını söyledi.

Sınırımız tehdit altındaydı

İftira dolu haberlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA ve BYEGM yayınları ile atılan iftiraların ortaya çıkarıldığını, iftiracıların terbiye edildiğini, vatandaşların bu iftirayı tespit edip ortaya çıkarması gerektiğini, yıllarca Suriye'deki koalisyon güçlerinden ülkemize yönelik tehditleri önlemesinin beklendiğinin, tehditlerin gün geçtikçe arttığını, Türk topraklarına zarar verdiklerinde ise harekete geçildiğini söyledi.

Türkiye'nin olduğu yerde güven ve adalet vardır

Türkiye'nin olduğu yerde güven ve adalet olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkının sıkıntısı, sorunu ve tepkisi söz konusu olmadığını, diplomasinin imkanlarının asla ihmal edilmediğini, ABD'nin terör örgütlerine yaptığı silah yardımının görüntülerinin olduğunu söyledi. Erdoğan, "Biz video kayıtları ile beraber tespitlerimizi tek tek gösterdik. Bunlar batıdan geldi. Bunlar Suriyeli değil. Bunlar sizin askeriniz, sizin bayrağınız, sizin kokartlarınız, hala yok diyorsunuz. Sizin tanklarınız, sizin toplarınız. Bunlar buraya zembille inmedi. Bunlar buraya 5 bin tırla taşındı. Burada bunlar kime karşı kullanılıyor. Biz bunları biliyoruz" dedi.

Putin ve Ruhani görüşmesi

Gelecek günlerde bazı görüşmelerin olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadaki operasyonların süreceğini, "Suriye meselesinin tüm tarafları ile kesintisiz görüşmeye devam ediyoruz. Dün Putin ve Ruhani ile telefon görüşmem oldu. Diğer ülkelerin liderleri ile de her fırsatta görüşüyorum. Sözün gücünü en iyi biz biliriz" dedi.