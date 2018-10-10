Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'ya yerli para çağrısı!

Türkiye’nin Afrika kıtası ile işbirliğine büyük önem verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli para ile ticaret önerisinde bulundu.

Güncellenme 10 Ekim 2018 12:16

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Afrika kıtası ile işbirliğine büyük önem verdiğini, özellikle 2005 yılını Başbakanlığı döneminde Afrika dönemi olarak kabul ettiklerini söyledi.

“TİKA, tüm kıta genelinde yardım faaliyetleri yürüttü”

Daha önce Türkiye’nin 11 Afrika ülkesinde 12 müşaviri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu an 26 ülkede 32 müşavir olduğunu, TİKA’nın tüm kıta genelinde kalkınma yardımı faaliyetleri yürüttüğünü, istihdam üreterek özellikle gençlerin ve kadınların hayata ümitle bakabilmesi için tüm desteği verdiklerini, 50'yi aşkın Afrika ülkesinde 5 bin öğrencinin lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi aldığını, AFAD’ın Kızılay kıtanın farklı bölgelerinde varlık gösterdiğini belirtti.

“12 ülkeyle çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması yapıldı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müteahhitlerin 65 milyar liralık 1150 proje üstlendiğini, 46 Afrika ülkesi ile ticari ve ekonomi anlaşması imzaladıklarını, 12 ülkeyle çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasını imzaladıklarını, büyük kısmının yürürlüğe girdiğini söyledi.

“Afrika gibi kısıtlı geliri olanlar kapılarını açıyor”

Türkiye’yi eleştirenlerin İsrail'e sessiz kalırken, Afrika ülkelerinin Filistin davasına sahip çıktığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle kıta genelinde demokrasinin korunması hususunda ciddi çaba sarf ediyor. Pek çok ülke darbecilere kucak açarken, Afrika bunu yapmıyor. Afrikalı kardeşlerimiz aynı insani tavrı göç meselesinde gösterdi. Batılı ülkeler mültecileri açlığa, ölüme bırakırken, Afrika gibi kısıtlı geliri olanlar kapılarını açıyor” dedi.

“Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu günlere kirli pazarlıklarla değil bedel ödeyerek geldiğini belirterek, “Hürriyetimizi dişimizle tırnağımızla kazandık, kazanırken geleceğimizi onunla inşa ettik. Yenilmez denen güçleri yenerek, bilekleri bükerek, zafere taşıyarak özgürlüğümüze yürüdük. Savunma sanayi alanında önemli başarılara imza attık. 15 yıl önce yüzde 80'leri bulan dışa bağımlılığımızı yarı yarıya düşürdük. Bir zamanlar stratejik ortaklarımızdan insansız hava aracı istediğimizde müsaade etmiyorlardı. Fakat kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi biz bunu ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerli para çağrısı

Yerli ve milli parayla ortak iş yapma çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm Afrikalı kardeşlerimize sesleniyorum. Ülkelerimizi döviz kur baskısından kurtaralım diyorum. Bu meseleyi öncelikle gündemimize aldık. Rusya, Çin, İran gibi ülkelerde belli oranda mesafe kaydettik. Sadece ana ticaret ortaklarımızla değil tüm ülkelerle milli paralar üzerinden ticareti geliştirmeye ve işbirliğine hazırız” dedi.