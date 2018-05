Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore dönüşü öncesinde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 09:02

Özbekistan ve Güney Kore ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye hareket etmeden önce Seul'da basın mensupları ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

"Güney Kore, Kanal İstanbul'a çok önem veriyor"

Hyundai, LG, Hanwha, Daelim, SK firmalarının üst düzey yetkililerini kabul ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hepsinin de Kanal İstanbul, inşaat sektörü, elektrik, elektronik, güneş panelleri alanlarıyla ilgili olduklarını, Gerek Avrasya Tüneli, gerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nde Korelilerin de yer aldıığını, Çanakkale'nin de başladığını, 2021-2022'de Çanakkale Köprüsü'nü bitirmeyi hedeflediklerini, Kanal İstanbul'a çok ciddi önem verdiklerini gördüğünü söyledi.

"Türk malları Güney Kore'ye daha fazla girmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Ulusal Meclisi'nde meclis başkanını kabul ettiğini, Samsung Dijital şehrini ziyaret ettiğiin, Kore firmalarının Türkiye'de yatırımları olduğunu, Türk mallarının da Kore'ye daha fazla girmesini istediğini, savunma sanayii alanında ortak projelerin çoğalması gerektiğini ifade etti.

Güney Kore'deki FETÖ yapılanmaları

Güney Kore'de FETÖ'ye ait yapılanmaların sona erdirilmesi konusunu da gündeme getirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore farklı ülkeler olduklarınu buna karşın ikili ilişkilerinin iyi olduğunu, Türkiye'nin her iki devletle de ilişkisinin iyi olduğunu, bunun çok yönlü dış politikanın en somut göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

"24 Haziran kırılma noktası"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçim süreci ile ilgili manifestunun hazır olduğunu, Pazar günü İstanbul'da açıklayacağını, seçimin demokratik bir yarış olduğunu, kendine güvenen herkesin bu yarışta yer alabilmesi gerektiğini, millete olan güveninin tam olduğunu, milletin AK Parti ve kendisine olan teveccühü ortada olduğunu, 24 Haziran'ın Türkiye için yeni bir dönem olduğunu, diğer adaylarının hedeflerini bilmediğini ama kendi hedeflerinin çok büyükl olduğunu, daha güçlü, daha müreffeh ve daha özgür bir Türkiye'ye yürümekte kararlı olduklarını, bunları manifestoda açık ve net ortaya koyacaklarını söyledi.

Türkiye'nin seçim atmosferine girdiği şu dönemde, Batı basınında Erdoğan aleyhtarı çağrılarda ve yazılarda artış gözleniyor. Bu durumu neye bağlıyorsunuz?

Bu yeni değil. Bunu daha önceki seçimlerde, 7 Haziran'da da Kasım'da da gördük. Bunları hiç önemsemedik. Bazı Avrupa ülkelerinin siyasetçilerimiz, vatandaşlarımız aleyhinde tavırlar sergilemesi elbette demokratik bir tutum değildir. Seçimlere, kampanyalara herkes saygı göstermeli. Nitekim biz Avrupa'da seçim yapılan ülkelerdeki liderleri arayıp kendilerini tebrik etmekten çekinmedik. Çünkü biz yeni bir sayfa açılsın, ilişkiler iyi olsun istiyoruz.

Huylu huyundan vazgeçmiyor...

Avrupa'da bazı ülkelerin "Kampanya için salon veririz", "Vermeyiz" tartışması yapmakta oldukları bir ortamda, biz de oralarda yaşayan vatandaşlarımızla Bosna Hersek'te buluşmayı tercih ettik. Avrupa ülkelerinden gelecek vatandaşlarımızla, Bosna Hersek'teki bir salonda bir araya geleceğiz. 9-10 bin kişilik bir katılım beklediğimiz o toplantıya inşallah ben de gideceğim. Avrupa'daki vatandaşlarımız da yaşadıkları ülkelerde çalışmalarını sürdürecekler elbet.

Standard&Poor's tarafından Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notununun "BB"den "BB-"ye düşürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürme hadisesi yeni değil. Bunlara artık alıştık. Bunların bu kararları her zaman siyasidir, politiktir. Seçimden sonra bunlar bu yanlış kararı geri almak, yine geri adım atmak zorunda kalacaklardır. Onlar puan indiriyor, öbür tarafta ihracat çıkıyor. Turizmde şu an 40 milyon turiste gidiyoruz, 28-29 milyar dolar bir gelir bekliyoruz. Savunma sanayii konusunda gayet güzel adımlar atılıyor. Tüm göstergelerin iyi olduğu bir ortamda birilerinin not düşürmesinin bir anlamı yok. 13-15 Mayıs tarihlerinde Tatlı Dil Forumu için İngiltere'de olacağız. Kraliçe ile ayrıca Sayın May ile görüşmelerimiz olacak. Sözün özü, S&P'nin not düşürmesi Türkiye için herhangi bir şey ifade etmiyor.

Yerli derecelendirme kuruluşu konusunda bir gelişme var mı?

Evet, BDDK'nın çalışması var. Bunu yapmamız lazım. Bunu iyi bir şekilde başarmak, başka kuruluşların zaman zaman politik karar almalarına da engel olacaktır.

FETÖ mensupları yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirilmeye başlandı. Beyin takımından Adil Öksüz, Zekeriya Öz gibi isimler getirilebilecek mi?

En son 83 oldu. Yurtiçinde de yurtdışında da inlerine girmeye devam edeceğiz. Nerede olurlarsa olsunlar, suçluların her yerde peşlerinde olacağız. Yakaladıkça da alıp geleceğiz.

Paketteki konulardan biri de imar barışı. Kentsel dönüşüm başarıyla yürürken neden ihtiyaç duyuldu?

İmar barışı bana göre çok çok önemli. 14 milyon kadar dava düşecek. Devlete yaklaşık 40 milyarlık getirisi olacak. Ülke ekonomisine katkısı olacak. Daha da önemlisi, vatandaşın "Akıbetim ne olacak, imar barışı ile ben evimi, konutumu rahatlıkla yapabilecek miyim?" sorunu çözülmüş olacak. İstanbul'da dedim ki: "Konutlarınızı artık dikey yapamayacaksınız, gerek Kiptaş ile yapın, gerekirse TOKİ ile yapın ama yatay mimari ile yapın." Konu ile ilgili hukuki bazı sorunlar var. Büyükşehir ilçe belediyeleri, vatandaşların seçecekleri avukatlar bir araya gelsin, böylece imar barışını gerçekleştirelim istiyoruz. Vatandaşlarımızın kentsel dönüşümde işlerini müteahhitlere kaptırmak yerine, dönüşümü Kiptaş veya TOKİ ile gerçekleştirmelerinin, daha sağlıklı, daha süratli olabileceğini düşünüyorum.

Muhalefet seçim ittifakını 4 parti olarak açıklıyor. Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelemeyen partiler parlamentoda çoğunluğu elde etme umuduyla bir araya geliyorlar gibi bir görüntü var?

Şu anda bunların niyeti böyle. Bunlar ülkeye bir şey kazandırma gayreti içinde değiller. Cumhurbaşkanı adayını dahi bunca zamandır belirleyememiş olmaları bunların ne denli başarısız olduklarını gösteriyor. Benim milletim kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Milletimiz, bunların oyununa gelmeyecektir. Biz, Sayın Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı olarak samimi bir şekilde çıktığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Onların parlamentoda da umdukları sonucu alabileceklerine inanmıyorum. Mevcut kamuoyu araştırmaları, bunu net gösteriyor. Araştırmalara göre, Cumhur İttifakı açık ara önde. 24 Haziran'da milletimizin bize gerekli desteği vereceğinden eminim.

Kaynak: Habertürk