Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aday listesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili aday listesini hazırlarken hangi konulara önem verdiğini açıkladı.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 09:56

Aday listesini oluştururken ‘parlamentoya devam ve prensipler’e dikkat ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir de bu sefer bir hassasiyet daha gösterdik. ‘Haftanın üç günü Ankara’dasınız. Üç günü dışında, seçim bölgelerinizde ofislerde çalışmaları yürüteceksiniz’ dedik. Bunların taahhüdünü de arkadaşlardan yazılı olarak aldık" dedi.

Ehliyet ve liyakatın önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, parlamento’daki prensiplerimize dikkat etmemiş, devasında hassasiyet göstermemiş vekilleri listelere koymadığını ve koymayacağını belirtti.

Bu sefer başka bir konu daha hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Erdoğan, "Aday adayı arkadaşlardan yazılı bir taahhüt aldık. ‘Haftanın üç günü Ankara’dasınız. Üç günü dışında, hepinizin seçim bölgenizde ofisleriniz olacak. O ofislerde çalışmaları yürüteceksiniz. Oralardaki çalışmalarınızı da her hafta rapor edeceksiniz’ dedik. Bunların taahhüdünü de arkadaşlardan yazılı olarak aldık" dedi.