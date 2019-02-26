Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye Sisi tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin demokrasiden bahsedemeyeceğini söyledi.

Güncellenme 26 Şubat 2019 16:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 bin Giresunlunun kendisini dinlemek için geldiğini, Giresun’un 31 Mart'ta şehrine, ülkene geleceğine, sahip çıkacağını söyledi.

“IMF’ye borçları AK Parti ödedi”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'bunlar IMF'den borç alırlar' dediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF’nin kapısına gidip CHP’nin borç aldığını, borçların AK Parti döneminde ödendiğini belirtti.

“Bu sabah 7 tane DHKP-C’liyi inlerinde bulduk”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cudi’de Gabar’da Tendürek’te Kandil’de teröristlerin inlerine girdik mi? Bu sabah 7 tane DHKP-C’liyi inlerinde bulduk ve onları da sağolsun polislerimiz aldılar” dedi.

“AB samimi değil”

Geçen hafta 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Mısır'daki AB-Arap Birliği Zirvesi) AB samimi değil. Bize karşı samimiyetsizlikleri neyse işte dünkü olay da aynen bunun bir ifadesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları ile tarih boyunca bunlar anılacaktır” dedi.