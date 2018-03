Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye terör uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye seslenerek terör örgütleri ile işbirliği yapmayın uyarısında bulundu.

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Münbiç'e toprakları asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Biz Amerika'ya 'terör örgütleriyle beraber hareket etmeyin' dedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satırbaşları şu şekilde:

"Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1000 oldu"

Şu anda Afrin Harekatı'nda hamdolsun etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1000'e doğru yaklaşıyor. Şehitlerimiz de var. Ama bizim şehitlerimizin bir de inancı var. Onlar sevgili Peygamberimizin o müjdesine doğru yürüyorlar. İhtiyacımız olduğu anda beraber gideceğiz. İşi sıkı tutuyoruz. Afrin'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecek. İdlib'le devam edecek. 'Ne zaman bitireceksiniz?' sorusunu soranlara ben diyorum ki, siz Afganistan'daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Irak'taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene olduç Hala oradasınız. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Bugüne kadar 700'ü aşkın, terör örgütlerinin taciz atışları ile karşı karşıya, 100'ü aşkın bizim şehidimiz var. Bunu duyuyor mu Amerika? Görüyor mu? Bize pek çok şeyi söylediler ama doğru konuşmadılar. Sayın Obama da doğru konuşmadı, Trump da aynı yolda gidiyor. 'Münbiç'ten çıkacağız' dediler. Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, ,YPG'yi, PKK'yı. Yerleştiriyorsunuz, hala 'Münbiç'e gelmeyin' diyorsunuz. Biz Münbiç'e topraklarının asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz.

"Biz yerimizde dimdik duracağız"

Biz Amerika'ya şunu da söyledik. Terör örgütleriyle iş başı yapmayın, beraber hareket etmeyin. Bu bölgede bir şey yapılacaksa gelin NATO'da beraber olduğunuz Türkiye ile beraber bunu yapın. Tabi ülkemde birçok bu noktadaki yaklaşımlar farklı olabilir. Kusura bakmayın eğer biz büyük devlet olmaya ve eğer biz bu ülkede birilerinin bizim canımızı acıtmasına müsaade etmek istemiyorsak bu topraklarda belirleyici olacağız. Şunu tekrar açıklıyorum. Güneyimizdeki bir kısım Kürtlerle değildir, bizim sorunumuz tamamıyla terör örgütleriyle. Bu terör örgütleri de bellidir. Bu PYD'dir, YPG'dir, PKK'dır, DEAŞ'tır. Amerika diyor ki "DEAŞ'ı temizledik" E temizlediysen niye hala buradasın? 5 bin TIR silah gönderiyorsun, 2 bin uçakla mühimmat gönderiyorsun. Kuzey Suriye'de bunların ne işi var? Bu sorunun cevabını da lütfen bize verin. DEAŞ ile mücadele için gönderiyorum diyorsan bizim buna inanmamız mümkün değil, buna da karnımız tok. Kendilerine söylediğim için rahatım, çok açık net bir şey var. O zaman sizin Türkiye'ye yönelik hesabınız var, İran'a yönelik hesabınız var veya olmaz ya Rusya'ya yönelik hesabınız var. Ama biz yerimizde dimdik duracağız.

"Afrin'de askerimizin büyük bir başarısı var"

Şu an itibariyle Afrin'de askerimizin büyük bir başarısı var. Aynı şekilde biz Cerablus'ta attığımız adımla 135 kilometre karelik alanı şu anda, 2 milyon kilometrelik alan içerisinde 135 bin kişiye tekrar topraklarına döndürdük. Şimdi hedefimiz Afrinlileri de Afrin'e döndürüp orada yaşam koşullarını hazırlamak. Görüştüğüm liderlere söylüyorum. "Sizler ne destek vereceksiniz söyleyin" Sayın Trump'a, Putin'e de söyledim. Suudi Arabistan'a da söyledim. Biz inşaatları yapalım, siz destek verin dedim. Hangisinin insani yardım olarak ne yapacağını görelim. Biz şu an 30 milyar dolarlık yatırım yaptık her ne kadar Bay Kemal anlamasa da. Bak görüyorsunuz neler oluyor neler. Ama biz dik duracağız.