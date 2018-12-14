Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Münbiç tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Münbiç’in çoğunlukta Arapların yaşadığı bir yer olmasına karşın ABD'nin burayı terör örgütlerine bıraktığını söyledi.

Güncellenme 14 Aralık 2018 12:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç’in yüzde 85-90 Arapların yaşadığı bir yer olduğunu, buranın ABD tarafından terör örgütlerine bırakıldığını, terör örgütlerinin buradan çıkarılacağını söylediklerini ama sözlerini tutmadıklarını, çıkarmadıkları takdirde TSK’nın Münbiç’e gireceğini söyledi.

Irak’ın kuzeyine dün akşam itibarıyla operasyon yapıldı

Dün akşam itibariyle Irak'ta operasyon yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarımıza sürekli tehdit oluşturan Sincar, Mahmur ve Karaçar'da operasyon yapıldığını, bu operasyonların devamının geleceğini, oradan Türkiye’ye gelen bir tehdidin cevabının verileceğini, terör örgütlerini yok edileceğini, onların etmemesi durumunda Türkiye’nin bunu yapacağını ifade etti.

Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın 22 üssü var

Dün yapılan kalleş saldırının alınan operasyon kararının ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlara yığılan teröristlerin eninde sonunda Türkiye’yi hedef alacağı gerçeğinin bu olayla ispatlanacağını, Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın 22 üssü olduğunu, silah ve araç gönderildiğini, mühimmatların PKK, YPD ve YPG’ye geldiğini söyledi.

Münbiç’te yüzde 85-90 Araplar yaşıyor

Münbiç’te Türkiye’nin dikkatini dağıtmaya çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç’in yüzde 85-90 Arapların yaşadığı bir yer olduğunu, ABD’nin burayı tamamen o terör örgütlerine vermiş durumda olduğunu, burayı boşaltacaklarını söylediklerini ama hala teröristler göndermediklerini, örgütleri buradan çıkarmadıkları takdirde Türkiye’nin Münbiç'e de gireceğini, Türkiye’nin Fırat'ın doğusundaki terör bataklığına müdahale konusunda yeteri kadar zaman kaybettiğini, bundan sonrası için tek bir günlük gecikmeye dahi tahammül olmadığını ifade etti.