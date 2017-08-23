Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'li bakana 'YPG' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği destekten Türkiye'nin rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Güncellenme 23 Ağustos 2017 17:22

Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e ABD'nin terör örgütü YPG'ye desteğinden Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı ilettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Savunma Bakanı Mattis'e ABD'nin terör örgütü YPG'ye desteğinden Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı ilettiği belirtildi.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Öte yandan, Erdoğan’ın Mattis’i kabulünde, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün Beştepe’de gerçekleşen kabulde, terör örgütü DEAŞ ve terör örgütü PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusundaki kararlılığın yanı sıra Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı.

Bu çerçevede, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin referanduma gitmesininin yanlış bir adım olacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, konuk bakana, ABD’nin PYD/YPG’ye verdiği destekten Türkiye’nin duyduğu rahatsızlıkları da dile getirdiği kaydedildi.

"RAHATSIZIZ"

DEAŞ’tan temizlenen yerleşim birimlerinde yönetimin yerel halka bırakılması gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri oluşturmayı hedefleyen mekanizmanın desteklenmesinin önemine de değindi. Irak’ta Kandil ve Sincar’daki PKK unsurlarına karşı ortak mücadelenin, savunma sanayii alanında işbirliğinin ele alındığı kabulde, Türkiye ve ABD’nin stratejik ortaklıklarının ve NATO’da iki önemli müttefik olduklarının da altının çizildiği öğrenildi.

Hürriyet