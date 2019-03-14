Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge hakkında müjdeli bir haber verdi.

Güncellenme 14 Mart 2019 15:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarının sorunları ve çok sayıda vatandaşın beklediği 3600 ek gösterge hakkında açıklamalarda bulundu.

3600 ek gösterge müjdesi

En son 3600 ek gösterge meselesinin çözeceğinin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konunun seçim sonrası tekrar ele alınacağını söyledi.

“Eski Türkiye’de sağlık problemleri vardı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; eski Türkiye’nin en büyük sorunlarından bir tanesi sağlık sistemlerindeki eksiklikler ve yanlışlar nedeniyle ortaya çıkan vahim görüntüler olduğunu anımsatarak, hastanelerin adeta döküldüğünü, vatandaşların eziyet çektiğini, ilca dahi bulamadıklarını, ölüsü bir verilmeyen vatandaşlar olduğunu belirtti.

“Sağlık çalışanlarının sayısı arttı”

Hastanelerin her şeyini AK Parti hükümetlerinin modernleştirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hükümetlerimiz döneminde 1156 hastanenin büyük bölümünü yeniden yaparak toplamda 1286 hastane inşa ettik. Hastanelerimizdeki yatak kapasitesini 239 binin üzerine çıkardık. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 1 milyon 17 bine yükselttik. Ambulans sayısını 5 bine ulaştık. Türkiye bugün bırakın hastanelerde sunulan hizmetleri 1 milyon 250 binin üzerinde vatandaşımıza evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline gelmiştir” dedi.

“Evde sağlık hizmetini başlattık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; bugün Türkiye’nin 1 milyon 250 binin üzerinde evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline geldiğini, bunun dünyada benzeri olmadığını, şehir hastanesi alanına giren vatandaşın tüm teşhis ve tedavilerini bir arada yapılacağını söyledi.