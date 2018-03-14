Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. dünya savaşı uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'de 20 üs kurduğunu bunların Türkiye ve İran'ı tehdit için kurulduğunu belirtti.

Güncellenme 14 Mart 2018 22:30

Suriye'deki ABD üsleriyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Suriye'de 20 üs kuruldu. Niye kuruldu bunlar? Akla ilk gelen Türkiye ve İran. Her halde Rusya değil. O zaten 3. dünya savaşı anlamına gelir. Her şeye hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

"Amerika'nın burada sınırı mı var"

Erdoğan, "Amerika'nın burada sınırı mı var. Ne işi var onların burada? Koalisyon güçleri kimle hareket ediyor. Söyleyeyim YPG ile. Onların bu kadar silah mühimmat getirdikleri yere biz Kızılayımız, AFAD ile insani yardım taşıyoruz, aramızdaki fark bu. Sayın Tillerson'a da özellikle anlattım. Bunları buraya neden getiriyorsunuz? İnanır mısınız ses yok" dedi.

"Her şeye hazır olacağız"

ABD'nin Suriye'ye 20 üs kurduğunu belirten Erdoğan, "Peki bu üsler burada niye var? Akla iki şey gelir; ya Türkiye, ya İran. Her halde Rusya'ya karşı bu işi kullanacak değil. O zaten 3. dünya savaşının ifadesi anlamına gelir. Bunları hep konuşuyoruz. Ama Tıp Bayramı'nda da bunlar konuşmamızda fayda var. Çünkü her şeye hazır olacağız" dedi.