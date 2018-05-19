Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Güncellenme 19 Mayıs 2018 12:43

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin Türk milleti için bağımsızlığın müjdecisi olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadelenin Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandığını söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919'da Türk milletinin, kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın müjdecisi olmuş; birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadele, bilahare Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatana ve bayrağa yönelen tehditleri milletin canı pahasına bertaraf ettiği istiklal mücadelesinin bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele veren başka milletlere de örnek olduğunu, istiklal mücadelesinin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesinin geleceğin teminatı ve umudu olan gençlere verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi.

İstiklal şuuruyla yetişen gençlerin tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları sayesinde, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımada temel unsur konumunda olduklarını vurgulayan Erdoğan, gençlere siyasette ve devlet yönetiminde de duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak seçilme yaşını da 18’e indirmiş olmanın gururunu yaşadığını, Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaştıran irade, kararlılık ve inancı, gençlerin aynen muhafaza ettiklerini görmekten mutluluk duyulduğunu, tüm imkanlarla kendilerine destek verilen gençlerin, ecdat yadigarı olan aziz vatanı en iyi biçimde koruyacaklarına, istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına inanıldığını belirtti.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."