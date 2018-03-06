Cumhurbaşkanı Erdoğan'da kritik "Doğu Guta" açıklaması!

AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Guta'da yaşananlardan dolayı dünya devletlerine tepki gösterdi.

Güncellenme 06 Mart 2018 12:35

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Doğu Guta'daki gelişmelerin yenilir yutulur olmadığını söyleyen Erdoğan, bunun insanlığa sığmayacağını söyledi.

2872 terörist öldürüldü

Türkiye'nin bir yandan ilişkilerini geliştirmek için çabalarken diğer yandan da ekonomisini güçlendirmeye, güvenlik politikalarını hayata geçirmeye devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bir süredir Suriye'de gelişmeler olduğunu, Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan bütün güvenlik güçlerine muvaffakiyet dilediğini, şu ana kadar 700 kilometrekarenin üzerinde bir alanın teröristlerden temizlendiğini ve kontrol altına alındığını, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2872 olduğunu, TSK ve Jandarma'dan 41 askerin, ÖSO'dan ise 159 kişinin şehit olduğunu belirterek tüm Şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Dökülen kanların tek bir damlası boşa değil

Dökülen kanın tek bir damlasının dahi boşa gitmediğini askerimizin yattığı toprağın da tuttuğu bayrağın da belli olduğunu, ruhunu ve bedenini kirli pazarlıklara satan teröristleri kimsenin hatırlamayacağını, Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen nokta itibarıyla terör örgütünün sınırlarımız ile irtibatı artık tamamen kesilmiş durumda olduğunu, örgütün direniş gösterdiği yerler arasındaki Raco ve Şeyh Hadid teröristlerinden temizlendiğini, Cinderes'e baskının artığını, çok yakında buranın da temizleneceğini, Afrin şehir merkezinin kuşatması önündeki büyük engellerden birinin de ortadan kalkmış olacağını, harekatın bundan sonraki kısmının çok daha hızlı şekilde yürüyeceğini söyledi.

“Muhalefete tepki”

"Tüm komutanlarımıza a'dan z'ye şükranlarımı sunuyorum" diyen Erdoğan, "Ana muhalefetin temsilcileri ÖSO'ya terör örgütü yakıştırmasını yapacak kadar densiz olsalar da bizim için onlar bizim o mücadeledeki en önemli kardeşlerimizdir. Afrin'de attığımız her adımda karşımıza çıkan manzara yaptığımız operasyonun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kasti olarak tek bir sivilin zarar gördüğünü kimse iddia edemez, ispatlayamaz. Başka yerlerde gerçekleştirilmiş zulümleri gösterenlerin maskesi ortaya çıkıyor. Ülkemize yönelik iftiraların, yalanların hiçbiri de karşılıksız bırakılmamalı. Dünyanın herhangi bir yerindeki tek bir kişinin bile buna inanarak yanlış kanaatlere sahip olmasına gönlümüz razı gelmez" ifadelerini kullandı.

“Doğu Guta. Doğu Guta'daki gelişmeler yenilir yutulur mu?”

Türkiye'nin amacının terör örgütlerini yok etmek olduğunu, Türkiye'nin bölgeyi asli sahibi olan Suriyelilerin yaşayabileceği güvenli, huzurlu şartlara sahip bir yer haline getirmek istediğini, bunların ABD ve Rusya ile de konuşulduğunu söyleyen Erdoğan, "En son gelişmeler Doğu Guta. Doğu Guta'daki gelişmeler yenilir yutulur mu? İnsanlığa sığar mı? BMGK'da karar alınıyor. Batsın sizin kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var? Siz insanlığı kandırıyorsunuz. Bu 5 ülkenin sahip olduğu haklara onlar da sahip olsun. Biz bunu dünyada görüştüğümüz liderlere söylediğimizde haklısınız diyor, sesinizi çıkarın dediğimizde hiçbirisi sesini çıkaramıyor. Hamd olsun su Kudüs meselesinde 128 ülke sesini çıkardı, orada tavrını ortaya koydu. Bu tavrı "Dünya 5'ten büyüktür" anlayışını ortaya koymak için dünya ortaya koymalı" dedi.