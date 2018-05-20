Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast iddiası

Balkan turuna hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast hazırlığı yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Güncellenme 20 Mayıs 2018 14:13

Bosna Hersek'e ziyaret yağacağı belirtilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suikast iddiası ortaya atıldı. Bu haber sonrası istihbarat birimleri harekete geçti.

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yaşayan Türklerden istihbarat birimlerine, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Balkan ülkelerine yapacağı bir ziyaret sırasında suikast girişiminde bulunulabileceği yönünde duyumlar olduğu” ihbarı geldi.

İddiaya göre Batılı istihbarat birimlerinden Türk istihbaratına, “Önümüzdeki dönemde Balkanlara gerçekleştireceği bir ziyaret sırasında bir grup Türk uyruklu kişinin Erdoğan’a yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu” bilgisi geldi. Aynı haberin farklı kaynaklardan gelmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

Gelen bilgiler üzerine detaylı bir istihbarat çalışmasının başlatıldığı, şu anda zaman, gün, lokasyon, planlanan suikast metodu konusunda net bilgiye sahip olunmadığı, istihbarat örgütlerinin, konunun araştırılması sırasında koordinasyon içinde hareket ettiği ve bilgi paylaşımında bulundukları öğrenildi.