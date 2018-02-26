Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bakan Soylu" soruldu!

Dün veda sinyali verdiğine dair söylentiler çıkan Bakan Soylu'nun konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu.

Güncellenme 26 Şubat 2018 16:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı konuşmadan sonra dün hakkında çıkan istifa haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, ifadesinin ağır olacağını, trollerle yapılanların kendilerini rahatsız ettiğini, İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmasında belli bir duygusallık olduğunu, kendisinin Bakanla görüştüğünü, bunu trollerin uydurduğunu böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, istifa etmesi durumu olmadığını, trol ahlaksızlığının Türkiye içindeki beraberliği bozmaya yönelik olduğunu belirtti.

Bakan Soylu ne demişti?

Bakan Soylu yaptığı konuşmada, "Geri çekilmek de, geri adım atmak da bir erdemdir. Hakkınızı helal edin" sözlerini söylemişti.